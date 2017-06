Balance für die Bauern halten

Politik Nabburg

05.06.2017

0 05.06.2017

Bundesminister Christian Schmidt möchte der Landwirtschaft Sicherheit geben. Er will auf keinen Fall Vereinbarungen unterschreiben, die erhebliche Auswirkungen auf deren kleinräumige Strukturen nach sich ziehen würden. Mit diesem Versprechen wartete der CSU-Politiker in einem Gespräch auf, das er am Samstag mit Vertretern des Bayerischen Bauernverbandes führte.

"Ohne Schaum vor Mund"

Diskussion und Dank

Die Konflikte müssen nicht alle zugunsten der Umwelt aufgelöst werden. Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU)

Guteneck. "Ich habe nichts dagegen, wenn man Dinge anspricht, die bei uns nicht richtig sind", schickte der Minister voraus, aber: Der Realitätsbezug dürfe dabei nicht auf der Strecke bleiben. Christian Schmidt (59) aus Bad Windsheim, Ressortchef im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, beklagte gleichzeitig, dass weite Teile der Gesellschaft heutzutage zwar Forderungen aufstellen, aber gar nicht mehr wissen, wie ländliche Landwirtschaft ausschaut.Bei seinem Besuch, der auf Einladung des Wahlkreisabgeordneten Karl Holmeier (CSU) zustande gekommen war, ließ der Minister keinen Zweifel aufkommen: "Es gibt sicherlich veränderte Umweltbedingungen, aber die Landwirtschaft kann sich nicht komplett nach dem Umweltschutz richten, so wie es meine Kollegin Hendricks gerne hätte". In der Gesprächsrunde mit den BBV-Kreisvorstandschaften aus Schwandorf und Cham, das einen Tag vor der Einweihung im neuen Gemeindehaus in Guteneck stattfand, spielte er damit auf Szenarien an, die Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) entwickelt hatte.Anhand mehrerer Beispiele versuchte Schmidt zu verdeutlichen, dass er an der Seite der Bauern steht, wofür es freilich Zwischenapplaus aus der Runde gab. Der Minister kam auf die Düngeverordnung, die Stoffstrom-Bilanz und die Flächenbindung zu sprechen, ehe er für ein Wolf-, Kormoran- und Bibermanagement eintrat, "ohne damit tierfeindlich sein zu wollen". Er unterstrich: "Solche Themen müssen wir ohne Schaum vor dem Mund offensiv angehen, deswegen sind wir ja nicht gegen Artenschutz". Er erfuhr Bestätigung aus dem Gesprächskreis: "Wenn wir den Wolf in unseren Wäldern haben, kommt der Städter nicht mehr als Tourist hierher", sah Burkhard Graf Beissel von Gymnich da Handlungsbedarf. Schmidt konnte sich gut vorstellen, dass sich eine Lösung dafür finden lässt, wo der Wolf durchaus weiterhin sein kann, zum Beispiel auf Truppenübungsplätzen, wo sich ohnehin die ersten Rudel angesiedelt hatten.Der Bundespolitiker ging auch auf die Stromtrassen-Diskussion ein: "Die Erdverkabelung beantwortet nicht alle Fragen." Es müssten auch die Auswirkungen auf die Nutzbarkeit der Flächen ins Kalkül gezogen werden. Er sprach sich dafür aus, die Landwirte, auf deren Grund die Trassen liegen, nicht nur einmalig abzufinden. Die Bauern müssten auch wiederkehrende Leistungen erhalten. Doch da könne er noch keinen Vollzug melden, denn bisher wisse er nur den Freistaat Bayern und den BBV an seiner Seite. MdB Karl Holmeier regte die Einführung einer Bürgeranleihe an. Sie könne dazu führen, dass nicht nur die Wirtschaft Renditen kassiert, "sondern auch Leute, durch deren Raum die Leitungen verlaufen."In der Diskussion ging es um Konflikte zwischen Teichwirtschaft und Naturschutz, Förderprogramme, Dorferneuerung, Flächenmangel bei der Rinderhaltung und Stabilität für die Milchwirtschaft. Am Ende trug sich Minister Christian Schmidt ins Goldene Buch der Gemeinde ein.Zu Beginn der Veranstaltung hatte es mehrere Grußworte gegeben. Sie sprachen CSU-Kreisvorsitzender und MdL Alexander Flierl, der Oberpfälzer BBV-Präsident Josef Wutz, BBV-Kreisobmann Josef Irlbacher und stellvertretender Landrat Jakob Scharf. MdB Karl Holmeier dankte Schmidt ausdrücklich dafür, "dass die Bauernregeln von Frau Hendricks verhindert werden konnten."