Baywa möchte jetzt nichts sagen

Politik Nabburg

14.06.2017

65

0 14.06.201765

Der CSU-Dringlichkeitsantrag zum Baywa-Standort blieb auf der Strecke. Bürgermeister Armin Schärtl (SPD) betrachtete ihn als nicht sinnvoll. Eine Stadtratsmehrheit lehnte ihn daraufhin ab.

Faxe und ein Nachspiel Der per Fax erfolgte Briefwechsel zwischen CSU-Fraktionssprecher Hans-Georg Dobler und Bürgermeister Armin Schärtl (SPD) in Sachen Baywa vom 22./23. Mai (wir berichteten) hatte ein Nachspiel, das nun auch in der öffentlichen Stadtratssitzung zur Sprache kam. In Anlehnung an den abschließenden Wortlaut seines Briefes bekam der Bürgermeister am 24. Mai einen Brief von Hans Dobler aus der "HD Immobilien GmbH & Co.KG", der aus einem Satz bestand: "Sehr geehrter Herr Schärtl, Bitte ersparen sie mir und meinen Mitarbeitern zukünftig derartige unsinnige und überflüssige Faxe".



Zwei Tage danach antwortete ihm der Bürgermeister, dass das Schreiben nicht an Hans Dobler und seine Mitarbeiter, sondern an die CSU-Fraktion und deren Vorsitzenden gerichtet war. Hans Dobler erklärte ihm daraufhin, dass unter der verwendeten Nummer eingehende Faxe vom gesamten Team der Firmengruppe Dobler gelesen werden können, also für Mitteilungen an die CSU-Fraktion im Stadtrat ungeeignet seien. Faxe, die von dieser Nummer ausgehen - in diesem Fall ursprünglich von Hans-Georg Dobler an den Bürgermeister - würden "individuell ohne Kenntnis der anderen Mitarbeiter" erfolgen.



In der Stadtratssitzung stellte sich Bürgermeister Schärtl nun die Frage, ob er in Zukunft überhaupt noch den Stadtrat betreffende Faxe an Hans-Georg Dobler schicken könne. Denn offenbar müsse er ja davon ausgehen, dass sie auch von dessen Vater gelesen werden. (am)

Den am vergangenen Freitag eingereichten Dringlichkeitsantrag der CSU-Fraktion und dessen Vorgeschichte gab der Bürgermeister am Dienstagabend dem Stadtrat zur Kenntnis. Er hatte darauf abgezielt, dass der Bürgermeister unverzüglich mit der Baywa-Liegenschaftsverwaltung sprechen und klären solle, ob Verlautbarungen stimmen, wonach die Baywa bei Umsetzung der Rahmenplantrasse (zur Beseitigung des schienengleichen Bahnübergangs) den Standort Nabburg auflöst.Denn - so schrieb Fraktionsvorsitzender Hans-Georg Dobler - die Baywa sei ein großer Arbeitgeber in der Stadt mit etwa 70 Mitarbeitern. "Aus aktuellem Anlass" bestehe nun dringender Handlungsbedarf. Denn nach "offiziellen Äußerungen" betrachte die Baywa das ins Auge gefasste Aussiedlungsgrundstück Am Diendorfer Graben als ungeeignet.Bürgermeister Armin Schärtl sah es anders, zumal er am Sitzungstag einen Anruf von der Baywa aus München erhalten habe. Aus der Firmenzentrale sei die dringende Bitte an ihn herangetragen worden, sich im Stadtrat nicht über die Belange der Baywa den Kopf zu zerbrechen. Ungeachtet dessen habe er den betreffenden Baywa-Repräsentanten zu einem Gespräch zu gegebener Zeit nach Nabburg eingeladen.Dem Stadtrat schlug Schärtl vor, den CSU-Antrag abzulehnen, weil er nicht sinnvoll sei. Der Bürgermeister wiederholte: Eine offizielle Aussage, wonach die Baywa Nabburg im Falle des Falles verlassen wolle, kenne er nicht. Er zitierte aus einem Pressebericht, dem zu entnehmen war, dass sich die Baywa nach eigenen Angaben während des laufenden Planfeststellungsverfahrens nicht öffentlich äußern wolle. Anderweitige Verlautbarungen betrachte er als nicht zutreffend. Es folgte die Abstimmung: Mit 13:7-Stimmen lehnte der Stadtrat den Dringlichkeitsantrag ab. Dafür hoben nur die CSU-Räte die Hand.Im Anschluss daran wollte sich der Bürgermeister zu einer Behauptung von Hans-Georg Dobler aus der CSU-Hauptversammlung äußern, die dessen Konflikt mit dem CSA-Kreisvorsitzenden Alexander Pangerl betraf (wir berichteten). "Das hat nichts mit uns hier im Stadtrat zu tun", verlangte Altbürgermeister Josef Fischer (ABU), das Thema an dieser Stelle nicht aufzurollen. Ein Schreiben von Dobler an Pangerl, das Schärtl zum Beweis einer angeblich enthaltenen Unterstellung vorlesen wollte, bekam das Plenum dann nicht zur Kenntnis.