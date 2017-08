Politik Nabburg

03.08.2017

Auf die bei einer Verkehrskonferenz in Neustadt an der Waldnaab gemachte Zusage des Ministers Alexander Dobrindt (CSU), wonach die Elektrifizierung der Bahnstrecke Regensburg-Hof als wesentliche Änderung eingestuft und damit zwingend eine Lärmvorsorge ausgelöst wird, ging Bürgermeister Armin Schärtl (SPD) in einer Bekanntgabe in der Stadtratssitzung ein. "Damit ist unser seit Jahren beharrlich verfolgtes, interkommunales Drängen, vor allem mit dem Forum Bahnlärm in Altenstadt zusammen, endlich von Erfolg gekrönt", freute er sich. Wichtig sei jetzt, dass diese kurz vor der Bundestagswahl gemachte Zusage auch umgehend in der Planung der Strecke Eingang findet.

Zum Lärmschutz am Bahnübergang Nabburg konnte der Minister nichts sagen. Bürgermeister Armin Schärtl

Nachgefragt: Warum nicht in Nabburg? Zu der Informationsrunde mit Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU), die vergangene Woche in der Stadthalle in Neustadt an der Waldnaab stattfand, hatten die Bundestagsabgeordneten Karl Holmeier und Albert Rupprecht (beide CSU) eingeladen. Auf Nachfrage der NT-Redaktion wiederholte Holmeier, dass Terminschwierigkeiten ausschlaggebend dafür waren, dass es nicht zu einem zunächst vereinbarten Gespräch in Nabburg kam.



Mitglieder der "BI Bahnlärm Nabburg" waren im Mai mit dem Minister in Kontakt gekommen, als er eine CSU-Klausurtagung im "Hotel Schloss Schwarzenfeld" aufsuchte. Dort hatte Dobrindt in einem kurzen Gespräch zugesagt, nach Nabburg kommen zu wollen. Alsbald gab es dafür einen festen Termin: den Mittwoch, 26. Juli. Die Bürgerinitiative wollte sich mit Dobrindt in der Spitalkirche treffen und hatte dazu auch Bürgermeister Armin Schärtl (SPD) eingeladen. Das Gespräch - so Holmeier - sollte in einem kleinen Kreis von maximal 15 Personen stattfinden.



Nach der erfolgten Zusage habe sich die Ausgangslage geändert. Minister Dobrindt habe eine Einzelfallentscheidung getroffen, wonach die Elektrifizierung der Bahnlinie Hof-Regensburg so behandelt wird wie eine Ausbaustrecke, also verbindlicher Rechtsanspruch auf Lärmvorsorge besteht. Diese Entscheidung bringe nicht nur Lärmschutz für Nabburg, sondern für alle Kommunen an der Strecke. Aus diesem Grund habe sich das Verkehrsministerium entschlossen, diese Entscheidung in einem größeren Kreis bekanntzugeben, der alle tangierten Kommunen abdeckt. So ist dann nach Holmeiers Angaben der zentrale Termin in Neustadt/WN entstanden, zu dem Politiker und BI-Vertreter aus den Wahlkreisen Schwandorf, Weiden und Hof eingeladen wurden.



Für den 26. Juli hatte Dobrindt auch bereits anderweitige Ortstermine in Holmeiers Wahlkreis, in Furth im Wald (Deutsch-tschechischer Bahngipfel) und Roding (Spatenstich zum weiteren Ausbau der B 85), zugesagt. Zwischen den dortigen Programmabläufen und der Konferenz in Neustadt/WN sei keine Zeit mehr verblieben, einen Termin in Nabburg zu realisieren. Deshalb sei dieser Termin gegen Ende der Vorwoche zum 26. Juli abgesagt worden.



Weil der Bundesminister Alexander Dobrindt allerdings Wort halten und mit der Bürgerinitiative aus Nabburg reden wollte, habe er der "BI Bahnlärm Nabburg" ein Gespräch am Rande der Zusammenkunft in Neustadt angeboten. Dieses Gespräch, auf dem MdB Karl Holmeier nach eigenen Worten ebenfalls bestand, gab es dann nach der großen Info-Runde in Neustadt in einem kleinen Kreis; ausschließlich BI-Mitglieder - so Holmeier - bekamen dabei die Möglichkeit, ihre speziell Nabburg betreffenden Anliegen dem Minister vorzutragen. (am)

"Ich war zu dieser Konferenz eingeladen. Sie hätte eigentlich in Nabburg stattfinden sollen", sagte er. BI-Mitglieder hätten dazu schon die Marienkirche bestuhlt gehabt, den Benutzungsvertrag unterschrieben, und das Goldene Buch lag bereit. Die Konferenz sei dann aber ohne Angabe von Gründen von Nabburg (17 Uhr ) nach Neustadt (18 Uhr) verlegt worden. Insofern sei die in der Zeitung zu lesende Aussage, sie sei "aufgrund von Terminschwierigkeiten des Ministers abgesagt" worden, "Unsinn, zumal Minister Dobrindt vorher im Landkreis Cham war".Er habe sich in Neustadt zu Wort gemeldet. Auf die Frage nach den Kosten des Lärmschutzes zitierte Schärtl den Minister so: "Ich sichere Ihnen verbindlich die Zuwendungsfähigkeit dieser Maßnahme zu....Die Planung der zu elektrifizierenden Strecke Regensburg-Hof ist unter Zugrundelegung der Lärmvorsorge durchzuführen..." Zum Lärmschutz am Bahnübergang Nabburg habe der Minister während der Konferenz nichts sagen können, die anwesenden Vertreter der Bahn hätten aber auf das derzeit laufende Planfeststellungsverfahren (PFV) beim Staatlichen Bauamt verwiesen. Wie ein BI-Mitglied dann aus der anschließenden Besprechung mit dem Minister die Aussage ableiten kann, es dürfe nicht zu einem Unterführungsbau kommen, solange nicht bekannt ist, wie an diesem Bauwerk der Lärmschutz verwirklicht werden kann, sei ihm schleierhaft.Für den (Straßen)Lärmschutz entlang der Innerortsumgehung laufe das derzeitige PFV. "Und wenn an den über den Trog führenden Gleisen in Zukunft besserer Lärmschutz als bisher vorgesehen kommt, dann kann uns das doch nur recht sein. Das ist aber dann Sache des zukünftigen PFV zur Elektrifizierung der Bahn und damit Sache der Bahn. Den Trog nach der Entscheidung des Ministers jetzt erneut in Frage zu stellen, gar abzuwarten, bis die Elektrifizierung kommt, wäre gleich bedeutend mit einer Verschiebung der Beseitigung des Bahnübergangs um viele Jahre", meinte er. Der Trog sei exakt der gleiche, mit und ohne Bahn-Lärmschutz, mit und ohne Lärmvorsorge, mit und ohne Elektrifizierung. Insofern sei ein Abwarten, Unterbrechen oder gar Neubeginn der Planung der Maßnahmen zur Beseitigung des Bahnübergangs mit ihm nicht zu machen und werde von der Stadt kategorisch abgelehnt. Schärtl wörtlich: "Mit einer BI, die dieses Ziel verfolgt, habe ich nichts zu tun!"Der Einsatz habe sich also gelohnt. "Eine gute Nachricht für unsere Region, der allerdings jetzt Taten folgen müssen, aber mitnichten ein Grund, um von unserer Vorgehensweise in Sachen Bahnübergang auch nur ein Jota abzuweichen!", erklärte er.Die Distanzierung von der BI kritisierte am Ende der Sitzung der CSU-Sprecher Hans-Georg Dobler. Die "BI Bahnlärm Nabburg" habe wesentlich dazu beigetragen, das Ziel Lärmschutz zu erreichen. Deshalb wäre es seiner Meinung nach angebracht, "wenn der Bürgermeister nun auf diese Leute zugehen und versuchen würde, gemeinsam mit ihnen für Nabburg das Beste zu erreichen".