Politik Nabburg

19.06.2017

19.06.2017

Die größte Fraktion macht gewöhnlich den Anfang, so auch in diesem Jahr. Für die CSU gab Hans-Georg Dobler im Stadtrat die erste Stellungnahme zum Haushalt ab und machte deutlich, dass er und seine Parteifreunde das von Bürgermeister Armin Schärtl (SPD) vorgelegte Zahlenwerk nicht befürworten werden. Eines der größten Probleme der Stadt seien die von der CSU bereits mehrfach monierten, hohen Schulden, die in Nabburg mittlerweile mehr als doppelt so hoch wie in vergleichbaren Kommunen in Bayern liegen, wobei die Verbindlichkeiten aus dem Zweckverband für das Freizeit- und Erholungszentrum in Perschen da noch gar nicht berücksichtigt seien.

Der CSU-Sprecher kritisierte ferner die verspätete Fertigstellung der Marienkirche. Bereits für 2013 geplant, könne man sie nun eröffnen und die eingebauten Wohnungen vermieten. Er merkte an, dass die Verschuldung der Stadt bei Vollendung aller laufenden, beschlossenen Projekte sogar auf 12,5 Millionen Euro hoch gehen werde. Folglich sei höchste Haushaltsdisziplin angesagt. Der Stadtrat dürfe jetzt den späteren Generationen nicht den Spielraum entziehen. In Zeiten sprudelnder Steuereinnahmen sei eine Reduzierung der Schulden dringend erforderlich.Dobler vermisste einen Haushaltsansatz für den Kauf des etwa 15 000 Quadratmeter großen Krankenhausgartens, auf dem ein Handelszentrum angelegt werden solle. Für absolut erlässlich hielt er angesichts der Schuldenlage den Ausbau des Zwingerweges, der dem Steuerzahler rund 750 000 Euro kosten werde. In einer Erwiderung hielt Bürgermeister Schärtl der CSU vor, Projekte mit zu beschließen, dann aber gegen den Haushalt zu votieren, aus dem das Geld dafür fließen soll.Die SPD kündigte gleich vorweg ihre Zustimmung an. Ihre Fraktionssprecherin Evi Thanheiser fasste die Gründe zusammen: Dem Haushalt gehe es gut, er sei solide aufgestellt und vernünftig finanziert. Der Stadt gehe es auch gut, sie präsentiere sich dynamisch und könne vergleichbare Kommunen abhängen. Und den Bürgern gehe es gut, denn in Nabburg lasse sich gut arbeiten und leben.Dass in Nabburg etwas vorangeht, zeigten die Baustellen im Stadtgebiet, die vollen Baugebiete und die geplanten Investitionen. Das Nadelöhr am Friedhofseck werde zum Beispiel durch die derzeitige Baumaßnahme entschärft. Durch Fußgängerwege zu den Schulen am Rotbühl verbessere sich die Schulwegsicherheit. "Dies kostet alles gutes Geld, das die Stadt Nabburg in die Hand nimmt und investiert", sagte sie. Dass man um eine Nettoneuverschuldung heuer nicht herum komme, sollte ihrer Meinung nach jedem Ratsmitglied bewusst sein. Thanheiser verdeutlichte abschließend, dass die Senkung des Kreisumlagenhebesatzes im Falle Nabburgs dennoch zu einer höheren Belastung führte.Für die ABU erachtete es Irene Ehemann für wichtig, das Stadtentwicklungskonzept fortzuführen. Das "Parken in der Altstadt" müsse in einer der nächsten Sitzungen behandelt werden. Sie bedauerte es, dass in Sachen Bahnübergang nicht alle Stadträte an einem Strang ziehen würden. Die Existenzgefährung der Baywa sei ausgeschaltet. Falls sie sich gegen das neue Gelände östlich der Siemensstraße entscheide, würden die betreffenden Grundstücke an die Stadt zurückfallen und dort ein neues Gewerbegebiet entstehen. Den erreichten Schuldenstand bezeichnete sie als bedenklich. Die Neuverschuldung solle in den nächsten Jahren nicht mehr höher sein als die Schuldentilgung.Ebenso wie für ÜPW und die ABU stimmte auch die ÖDP dem Etat zu. Deren Sprecherin Heidi Eckl würdigte die darin enthaltenen positiven Zahlen. Sie betonte, dass die Investitionsmittel von 3,6 Millionen in 2016 auf nunmehr 5,2 Millionen Euro steigen. Damit könnten hauptsächlich Pflichtaufgaben erledigt werden. Die Stadt unterstützte auch die Kindergärten, stelle "Storchenprämie" und Baukindergeld zur Verfügung und fördere Vereins- und Jugendarbeit.Der Sprecher der ÜPW , Horst Jäger, ging auf den Überschuss aus dem Verwaltungshaushalt ein, der heuer - trotz gestiegener Steuereinnahmen - erstmals nicht ausreiche, um die Kredittilgungen abzudecken. Verantwortlich dafür seien die gesunkene Schlüsselzuweisung sowie die höher ausgefallene Kreis- und Gewerbesteuerumlage. Aufgrund der Umverteilungen bleibe der Stadt von ihren Mehreinnahmen nicht mehr viel übrig. Wichtig sei es weiterhin, den Gewerbebetrieben bei der Weiterentwicklung zu helfen. Die Planungen zu einem neuen Einkaufszentrum werden seiner Meinung nach nur erfolgreich sein, "wenn hier wirklich alle an einem Strick ziehen und nicht alle möglichen Spielchen im Hintergrund ablaufen."