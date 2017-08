Politik Nabburg

09.08.2017

28

0 09.08.201728

Dem "Weiter so" erteilen die Landkreis-Grünen eine Absage und stellen eine ökologische Wirtschafts- und Wachstumspolitik dagegen. "Wir sind die Fortschrittspartei" lautet das Credo der Umweltschützer, die sich mit Dieter Janecek einen Vordenker ihrer Bundestagsfraktion zur Diskussion eingeladen hatten. Und der fand deutliche Worte.

Grüner Jobmotor

Zu viele Autos

Den Wahlkampf zur Bundestagswahl 2017 offiziell einzuläuten dienten zwei Veranstaltungen der Grünen im Wahlkreis Schwandorf-Cham (Wahlkreis 234). Für beide hatten sie den wirtschaftspolitischen Sprecher der Bundestagsfraktion, Dieter Janecek, gewonnen.Während der 41-Jährige zunächst in einem "Biergartengespräch" in Cham die Chancen und Risiken der Digitalisierung erörterte, fand er sich im Anschluss daran in der Nabburger Gaststätte "Kräuterbeck" ein, wo es am Abend um Wachstum, um Wirtschaft und das Grundeinkommen ging. Letzteres ist für den Abgeordneten "kein großes Thema und politisch nicht durchsetzbar"."Love my bike" stand auf dem Shirt des Parlamentariers, tatsächlich aber hatte Janecek die Strecke zwischen den beiden Städten nicht mit einem Fahrrad, sondern mit einem Renault Zoe zurückgelegt - was auch ein Statement war, denn ein Renault Zoe ist ein elektrisch angetriebener Kleinwagen, der 300 Kilometer ohne fossile Brennstoffe unterwegs sein kann."Wohlstand geht nur öko", versicherte Tina Winklmann in ihrem einleitenden Statement und warb für "grüne Ideen für die Wirtschaft von morgen". Die Direktkandidatin für den Wahlkreis Schwandorf-Cham ist 37 Jahre alt und in der Nähe von Wernberg-Köblitz aufgewachsen. Heute lebt sie in Wackersdorf und arbeitet als Verfahrensmechanikerin bei Siemens in Amberg.Für Winklmann und Janecek ist das Ziel ein ökologisch-sozialer Wandel - denn der wirke als Jobmotor, bringe neue Projekte und eine neue Dynamik. "Das ökologische Modell ist Zukunftssicherung für alle und alle Branchen müssen dazu einen Beitrag leisten", zeigte sich Winklmann überzeugt. Auf die SPD setzen die Ökologen dabei eher nicht. "Dass SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz in seinen Reden Worte wie Ökologie und Klimaschutz nicht gebraucht, verstehe ich nicht", sagte Dieter Janecek. Denn Deutschland sei "mitnichten ein Musterschüler beim Klimaschutz". Aber die Aufbruchstimmung sei weg, bedauerte der Parlamentarier.Kritik äußerte Janecek auch an der Automobilindustrie. "Die Energiewende 2.0 ist längst überfällig", schrieb er den Konzernen ins Stammbuch. Ab 2030 dürfte es bei Neuwagen keinen mehr zu kaufen geben mit fossilem Verbrennungsmotor. Im übrigen gebe es in den Städten "zu viele Autos, und damit meine ich nicht nur die Dieselstinker, diese Umweltsauerei sondergleichen". Janecek machte hier eine "Verflechtung von Industrie und Politik" aus, die dem Land und den Verbrauchern schade. Sein Fazit: "So kann's nicht weitergehen."Was hingegen durchaus gehe, sei das Ziel der Grünen - eine Volkswirtschaft mit erneuerbarer Energie, bei der man die dezentrale Versorgung sicherstellen müsse. Bei Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sah er hier Defizite: "Sie macht eine schlechte Wirtschaftspolitik, die keine eindeutige Richtung vorgibt."