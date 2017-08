Politik Nabburg

02.08.2017

Zu unserem Artikel "Die Verantwortung der Presse":

Vorweg: Würde jemand Interner über Kulturdefizite bei Versammlungen zum Beispiel von Bayern München klagen, würden sich wohl die großen Fans dieses Vereins kopfschüttelnd fragen, ob diese Internas in die Öffentlichkeit gehören und ob die nicht kultiviert Manns genug sind, es intern auf die Reihe zu bekommen. Fast überall, wo verschiedene Meinungen zusammenfinden müss(t)en, regiert meist keine dauernde innigste Zuneigung. Dem sollte man jedoch auch im Politikgeschäft auf allen Seiten zu einem guten Grad routiniert gegenüberstehen können und fähig sein, intern Dissonanzen zu klären, ohne öffentlich zu klagen.Letzteres hinterlässt wahrlich Kindergarten-Feeling beim Beobachter. Dabei ist für mich völlig sicher, dass im Politikgeschäft nicht ausschließlichst eine Seite an einem angeblich so schlimmen Negativzustand beteiligt ist. Aber zum Glück wird schon im Vorschulalter ein Zusammenraufen bei Streitigkeiten beigebracht und dem Bocken, sturen Schuldzuweisungen und dem Hintenrum vorgezogen.Herrn Hofmanns Schilderungen entsprechen seinem persönlichen Empfinden, so wie regelmäßige Stadtratsbesuche bei Herrn Demleitner ebenfalls Eindruck hinterlassen haben, allerdings einen gegenteiligen. Und nun? Wie die allermeisten anderen Zeitungsleser auch kann ich mir als Außenstehender aussuchen, wer inwiefern Zutreffendes geäußert hat und welche Seite denn die böse sein soll.Man könnte jetzt auf die jeweiligen Partei-Unterstützer horchen, die sich nach Parteiräson äußern, sich bequem der allgemeinen Wahlvolk-Ansicht über Kindergartengehabe anschließen oder sich ein Bild zusammenmalen, wie es um die örtliche Politikkultur und deren spezielle Backgrounds bestellt sein mag.Ein positives Gefühl über die Wichtigkeit, Sinnhaftigkeit des Ganzen nebst Ausgangsberichterstattung kann auch ich dabei nicht entwickeln. Eine Zeitung hat den grundsätzlichen Auftrag, zu berichten. Sie sollte jedoch nicht nur als bloßer Verteiler fungieren und damit in der breiten Öffentlichkeit irgendwelche Kopfbilder entstehen lassen, die andere in ein negatives Licht stellen. Nachfragende Hausreporter mit unparteiischen Reißzähnen oder handfeste Rechercheure gibt es wohl nicht mehr?Zum Schluss bleibt zu bemerken, dass die offensichtlich zur Verfügung stehende großzügige Fläche für Konterfeis beider Disputanten gereicht hätte. Entweder jeder Part erhält die hier angewendete visuelle/beschreibende Zuwendung/Unterstützung, oder ein Artikel bleibt eben verantwortungsvoll bilderlos.Uwe Schauber, 92507 Nabburg