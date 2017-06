Lobeshymne mit Rekordzahlen

Politik Nabburg

19.06.2017

"Die in jeder Hinsicht positive Entwicklung der Stadt Nabburg setzt sich auch 2017 fort": Zu diesem Ergebnis kam Bürgermeister Armin Schärtl in seiner Haushaltsrede im Stadtrat. Nicht alle Räte schlossen sich seiner Meinung an.

Viel Geld verbaut

CSU dagegen

Haushaltsdaten Gesamtvolumen: 19 434 200 Euro (in Klammern Vergleich zu 2016: 17 196 300 Euro, + 13,0 Prozent).



Verwaltungshaushalt: 12 735 700 Euro (12 702 400, + 0,3 Prozent).



Vermögenshaushalt: 6 698 500 Euro (4 493 900, + 49,1 Prozent), davon rund 5,2 Millionen Euro für Investitionen.



Schwerpunkte der Investitionen: Tiefbau (2,17 Millionen Euro) und Grunderwerb (2,16 Millionen).



Überschuss aus Verwaltungshaushalt: 827 000 Euro (1,04 Millionen Euro).



Einnahmen aus Einkommen- und Umsatzsteuer 3,74 Millionen Euro, aus der Gewerbesteuer 3,3 Millionen Euro und der Grundsteuer 607 000 Euro.



Steuerkraft: 1038 Euro pro Einwohner (+ 13,5 Prozent, 11,3 Prozent über dem Landesdurchschnitt).



Kreisumlage: 2,91 Millionen Euro (+ 153 000 Euro).



Schulden am Jahresende: rund 10,3 Millionen Euro (Pro-Kopf-Verschuldung 1685 Euro, womit die Stadt den Landesdurchschnitt um rund 129,3 Prozent überschreitet).



Rücklagen am Jahresende: 125 000 Euro (618 000 Euro). Mindestrücklage beläuft sich auf 121 900 Euro. (am)

"Alle wesentlichen Merkmale der Stadt Nabburg zeigen nach oben - auch wenn manche das nicht wahrhaben wollen", sagte Schärtl und ging ins Detail. Die Steuerkraft überspringt heuer erstmals die Schallmauer von 1000 Euro je Einwohner; das bedeutet im Landkreis Rang drei hinter Wackersdorf und Neunburg. Mit 19,4 Millionen Euro erreicht der Etat eine Rekordmarke. Ebenso verhalte es sich mit dem Einkommensteueranteil: Mit 3,35 Millionen Euro erziele er ein Allzeit-Hoch in der Geschichte der Stadt, nachdem er vor zehn Jahren noch 2,09 Millionen betragen hatte.Noch nie zählte die Stadt laut Statistik so viele sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze wie bei der letzten Feststellung 2015: 2835 am Wohnort (2007: 2550) und 2414 am Arbeitsort (2068). Seit 2004 waren erstmals 2015 und dann auch 2016 wieder mehr als 50 Geburten im Jahr zu verzeichnen. Nabburg erfreue sich großer Attraktivität als Wohn-, Arbeits-, Schul- und Kulturstadt. Mittlerweile sei der letzte Bauplatz Am Kastanienbaum verkauft, zwei neue Baugebiete befänden sich in Vorbereitung.Schärtl kam auch auf die Gewerbesteuer zu sprechen. Nach derzeitiger Lage könne die Stadt heuer wieder an die Rekordmarke von 2015 (3,5 Millionen Euro) herankommen: Sie liege aktuell bei 3,35 Millionen. Die Betriebe und Dienstleister würden sich hervorragend auf dem Weltmarkt und vor Ort behaupten, und die Stadt schaffe die Rahmenbedingungen. Beispielhaft nannte der Bürgermeister die wesentlichsten Investitionen des Jahres: Sozialgebäude für den Bauhof, weiterer Ausbau des Zwingerweges, neue Wasser- und Kanalleitungen für Regensburger-, Georgen- und Mittelschulstraße sowie deren Neugestaltung. Auf dieser Großbaustelle in der Unterstadt laufe alles planmäßig. Ferner zählte er Breitbandausbau, Grunderwerb, Stadtfriedhof und Bauhoffahrzeug auf.Es sei gelungen, die Verschuldung "relativ konstant" zu halten. Dabei seien gigantische Investitionen bewältigt worden, zum Beispiel seit 2008 über neun Millionen Euro in der Erde für Wasserversorgung und Abwasserentsorgung vergraben worden. Mit den Schulden liege Nabburg immer noch weiter unter dem Wert anderer Kommunen wie Neunburg vorm Wald, Oberviechtach oder Wernberg-Köblitz."Es gibt keinen Grund, diesem Haushalt nicht zuzustimmen", meinte Armin Schärtl (SPD) und kritisierte vernommene Miesmacherei: "Es-geht-nichts-vorwärts-Parolen und Internet-Hetzeinträge schaden unserer Stadt und sind kontraproduktiv."Nach den Stellungnahmen aus den fünf Fraktionen (Artikel unten) erließ der Stadtrat mit 13:7-Stimmen die Haushaltssatzung. Darin wird der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 1,54 Millionen Euro festgesetzt. Mit dem gleichen Stimmenverhältnis billigte der Stadtrat den Finanzplan und das Investitionsprogramm 2016 bis 2020. Die Gegenstimmen kamen in beiden Fällen aus der CSU-Fraktion. Der Stellenplan wurde dagegen einstimmig beschlossen.