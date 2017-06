Marion Schärtl folgt auf Josef Götz

Politik Nabburg

18.06.2017

5

0 18.06.2017

In der sechsköpfigen SPD-Stadtratsfraktion vollzog sich in dieser Woche ein Wechsel. Den Platz des auf eigenen Wunsch ausgeschiedenen Stadtrates Josef Götz nahm Marion Schärtl (rechts) ein. Die Tochter des Bürgermeisters Armin Schärtl war bei der Kommunalwahl im März 2014 auf die Position der ersten Nachrückerin auf der SPD-Liste gekommen. Sie leistete nun im Sitzungssaal des Rathauses den Eid auf ihre neue Aufgabe, den ihr der Vater in der Funktion als Stadtoberhaupt abnahm. Bild: Amann