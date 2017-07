Minister-Gespräch macht Mut

Politik Nabburg

28.07.2017

12

0 28.07.201712

Die "BI Bahnlärm Nabburg" fordert die Einbeziehung des aktiven Lärmschutzes in die Baumaßnahmen zur Beseitigung des Bahnübergangs. Bestärkt sieht sie sich dabei von einem Gespräch mit Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt. Er versicherte: Am Geld wird es nicht scheitern.

Aufeinander abstimmen

Positiv überrascht

Wir sind uns alle einig: Wir haben eine vollkommen neue Lage. Herbert Zweck, Anton Schopper und Helmut Kummert, Mitglieder der "BI Bahnlärm Nabburg"

BI Bahnlärm Nabburg Die Bürgerinitiative versteht sich als lose Interessensgemeinschaft, unterstützt von allen Stadtratsfraktionen. Etwa 25 Personen kommen seit Mai regelmäßig zu ihren Treffen. Sie fordert Lärm- und Erschütterungsschutz in Verbindung mit der beschlossenen Elektrifizierung der Bahnstrecke Hof-Regensburg - vor allem im Hinblick darauf, dass die Bahn hier einen neuen Nord-Süd-Güterverkehrskorridor anlegt, der laut Studie des Umweltbundesamtes bis zu 320 Güterzüge am Tag durch Nabburg führen könnte. Sie weist darauf hin, dass sich registrierte Nutzer im Internet unter www.laermaktionsplanung -schiene.de an der Planung des Eisenbahn-Bundesamtes beteiligen können. Etwa 60 bis 70 Prozent der Nabburger Anwesen seien laut Lärm-Prognose von der Elektrifizierung tangiert. (am)

Mitglieder der Bürgerinitiative waren mit dem Minister ein erstes Mal ins Gespräch gekommen, als er am 19. Mai zur CSU-Klausurtagung im "Hotel Schloss Schwarzenfeld" anreiste. Dort stellte ihnen Alexander Dobrindt (CSU) einen Besuch in Nabburg in Aussicht. Er war auch für den 26. Juli bereits terminiert, wurde dann aber ganz kurzfristig aufgrund von Terminschwierigkeiten des Verkehrsministers, wie es offiziell hieß, abgesagt. Stattdessen bekamen einige BI-Repräsentanten die Gelegenheit, mit Dobrindt nach einer großen Bahn-Elektrifizierungsveranstaltung in Neustadt/Waldnaab (wir berichteten ausführlich) zu reden.Über das Ergebnis dieser knapp halbstündigen Unterredung im kleinen Kreis, bei der Dobrindt auch Bilder aus Nabburg zu sehen bekam, berichteten Anton Schopper, Herbert Zweck und Helmut Kummert von der BI am Freitag bei einem Pressegespräch. Demnach wiederholte Dobrindt seine Zusage, dass die im Bundesverkehrswegeplan 2016 enthaltene Elektrifizierung Hof-Regensburg als wesentliche Änderung eingestuft wird, was bedeutet: Es besteht ein Rechtsanspruch auf Lärm- und Erschütterungsschutz. Unter der Begründung, dass es zu einer Umverteilung von Verkehrsströmen kommt, habe er diese Einzelfallentscheidung getroffen.Dass diese ministerielle Vorgabe von der Bahn als Vorhabensträger eingehalten wird, dafür habe das Eisenbahn-Bundesamt zu sorgen. Der Bund stelle die Mittel haushaltswirksam bereit. "Machen Sie sich keine Sorgen, das wird bezahlt", wurde Dobrindt nach dem Gespräch zitiert.Was konkret Nabburg anbetrifft, so habe er der BI geraten, Kontakt mit dem Staatlichen Bauamt aufzunehmen, das federführend bei der Planung der Bahnübergangslösung ist. Denn diese Planung und der aktive Lärmschutz in Verbindung mit der Elektrifizierung müssten unbedingt aufeinander abgestimmt werden. Der Nabburger Herbert Zweck, Mitglied im Vorstand des IHK-Gremiums und der BI, kündigte an, in dieser Angelegenheit bei der Baubehörde in Amberg vorstellig zu werden.Innerhalb der BI herrscht Einigkeit: Nach der Finanzierungszusage des Ministers ist eine vollkommen neue Lage eingetreten, die es erforderlich macht, das Anliegen des Lärmschutzes in das Nabburger Großbauprojekt einzubeziehen. In welcher Art und Weise das geschehen soll, dazu will sich die BI nicht äußern. "Wir wollen keine Trasse in Frage stellen", betonte Anton Schopper am Freitag, erklärte aber auch, dass die BI, die sich politisch nicht einmischen möchte, jedoch schon erwartet, dass sich der Stadtrat parteiübergreifend für ihre von Dobrindt gestützte Forderung einsetzt. "Dann sind die Fachleute am Zug", ergänzte er, dass es sich die BI ebenso nicht anmaßen werde, einen konkreten technischen Vorschlag zu machen, allerdings grundsätzlich schon auf einer Lösung bestehe."Wir waren von der Konferenz und von dem Gespräch absolut positiv überrascht", gab Helmut Kummert zu verstehen, dass man mit der Deutlichkeit von Dobrindts Aussagen nicht gerechnet habe. Der Minister habe klar ein Ziel vorgegeben, das es nun zu erreichen gilt. In Nabburg, so Herbert Zweck, dürften in Sachen Bahnübergang keine Fakten geschaffen werden, so lange nicht fest steht, wie der Weg zum Ziel des Lärm- und Erschütterungsschutzes konkret definiert wird. Es dürfe zum Beispiel nicht zu einem Unterführungsbau kommen, solange nicht bekannt ist, wie an diesem Bauwerk der Lärmschutz verwirklicht werden kann.