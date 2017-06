Neuer Ort für Veranstaltungen

Politik Nabburg

20.06.2017

20.06.2017

Die ehemalige Spitalkirche steht ab 1. Juli für Veranstaltungen und andere Anlässe zur Verfügung. Eine vom Stadtrat beschlossene Nutzungsordnung soll für einen geregelten Ablauf in dem mit Millionenaufwand sanierten Profanbau sorgen. Von den Nutzern erhebt die Stadt Gebühren.

Was gewünscht wird

Vorgaben zum Catering

Gebühren Die Stadt Nabburg erhebt für die Nutzung der Spitalkirche folgende Gebühren: bei stundenweiser Belegung 50 Euro je angefangene Stunde; bei ganztägiger Benutzung 350 Euro; bei einer standesamtlichen Trauung 50 Euro. Wird in Ausnahmefällen der städtische Bauhof unterstützend tätig, so werden dem Nutzer die je Personalkraft und Stunde festgelegten Personalkostensätzte in Rechnung gestellt. (am)

Sie sollte eigentlich längst fertig sein, nun ist es soweit: Die einstige Spitalkirche, auch Marienkirche genannt, ist saniert und kann in wenigen Tagen eröffnet werden. "Spät, aber nicht zu spät", wie es Bürgermeister Armin Schärtl in der letzten Stadtratssitzung formulierte. Die Einweihung erfolgt am Freitag, 30. Juni, eingebunden ins Programm der Oberpfälzer Kulturtage.Im Vorfeld erließ der Stadtrat nun einstimmig eine Nutzungsordnung. Sie soll der sorgfältigen und pfleglichen Behandlung der Räume in dem historisch wertvollen und über 600 Jahre alten Gebäude Am Obertor dienen. Zur geordneten Abwicklung der Veranstaltungen sind mehrere Regularien zu beachten.Grundsätzlich ist es so, dass die Kirche nur mit schriftlicher Erlaubnis der Stadt benutzt werden darf. Sie dient in erster Linie der Kultur, der Wirtschaft, dem internationalen Austausch sowie repräsentativen Veranstaltungen (Empfänge, Kulturpreisverleihungen, Jubiläen) der Stadt sowie der Nabburger Vereine und Organisationen. Mit Beschluss der Gemeinschaftsversammlung der VG Nabburg wurde die Kirche auch als weiterer Trauungsraum bestimmt. Die Stadt kann politische Veranstaltungen, bei denen öffentliche Sicherheit und Ordnung nicht garantiert werden können, untersagen oder die Nutzung auch nachträglich verweigern. Jeder Veranstalter hat namentlich eine Person zu benennen, die definierte Pflichten zu erfüllen hat.Geräte und Einrichtungen dürfen nur bestimmungsgemäß im Zuge der genehmigten Nutzungsart verwendet werden. Die Mitnahme von Hunden und anderen Tieren ist nicht gestattet. Für die Bestuhlung und die ordentliche Rücklagerung der Stühle und Tische sowie deren Auf- und Abbau hat der Veranstalter selber zu sorgen. Ersatzweise können Arbeiten durch die Stadt in Rechnung gestellt werden.Catering kann nur über den Hauswirtschaftlichen Fachservice im Naabtal stattfinden, ebenso durch Nabburger Versorger und zu deren Konditionen. Die Benutzung der Küche erfolgt ausschließlich durch den genannten Fachservice. Zusätzlich zu den Gebühren (grüner Kasten) kann die Stadt eine Kaution in Höhe von 500 Euro verlangen, um Schäden oder Verunreinigungen abzudecken.Die Beauftragten der Stadt Nabburg und der Verwaltungsgemeinschaft Nabburg haben das Recht, den Veranstaltungsbetrieb hinsichtlich der Einhaltung der Nutzungsordnung zu überwachen. Sie können bei Zuwiderhandlungen auch den Aufenthalt in dem Gebäude untersagen und Hausverbote aussprechen.Der Antrag auf Nutzung soll mindestens drei Wochen vor dem geplanten Termin gestellt werden. Dazu gibt es im Rathaus ein Formblatt. Aus dem Zeitpunkt der Antragstellung kann kein vorrangiges Nutzungsrecht abgeleitet werden. Die Stadt behält es sich auch vor, längerfristig genehmigte und ständig wiederkehrende Nutzungen im Einzelfall zu Gunsten anderer Veranstaltungen zu widerrufen. Dass die Stadt auf einen möglichst wirtschaftlichen Betrieb achten möchte, klang in der Haushaltsberatung 2017 an.