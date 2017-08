Politik Nabburg

Es darf in Nabburg keine bauliche Verzögerung geben. Mit dieser Forderung reagierten SPD-Kreise auf die Finanzierungszusage zum Lärmschutz an der Bahnstrecke. Die Aussagen des Verkehrsministers Alexander Dobrindt (CSU) standen im Mittelpunkt einer bahnpolitischen Gesprächsrunde mit MdB Martin Burkert, dem Vorsitzenden des Verkehrsausschusses des Bundestags.

Die Elektrifizierung der Bahnstrecke Hof-Regensburg bezeichnete der Besucher aus dem Wahlkreis Nürnberg-Süd als das älteste Planungsprojekt Deutschlands. "Ich hoffe, dass es bald beendet sein wird", sagte MdB Martin Burkert (62) im "Sterngarten". Dort hatten sich am Montag auch viele Mitglieder der "BI Bahnlärm Nabburg" zu der SPD-Veranstaltung eingefunden. Das Parlament, so erklärte er, habe seine Hausaufgaben gemacht und den Beschluss so gefasst, dass es den rechtsverbindlichen Lärmschutz auch an dieser Elektrifizierungsstrecke geben kann. Wie die Umsetzung der Ankündigung des Ministers (wir berichteten) erfolge, sei derzeit noch offen."Die Bürgerinitiativen fordern zurecht mehr Lärmschutz", betonte Burkert: "Sie waren gut beraten, das Thema von Beginn an politisch zu begleiten". Die Devise müsse lauten: Erst für den Lärmschutz der Anwohner sorgen, dann wie geplant mehr Güterverkehr auf die Schiene verlagern."Es schadet nicht, wenn wir den Beschluss auf Wasserdichtheit überprüfen", sagte Bürgermeister Armin Schärtl (SPD). Ihn störe es jedoch, dass in der Nabburger Angelegenheit beide Sachen - Lärmschutz und Umgehungsstraße - miteinander vermengt werden. Es dürfe unter keinen Umständen passieren, dass die unmittelbar vor der Planfeststellung stehende Beseitigung des Bahnübergangs um Jahre verschoben wird."Wie der Lärmschutz einmal aussieht, ist eine Frage für die Fachleute", wiederholte Anton Schopper, dass sich die "BI Bahnlärm Nabburg" um einen Konsens bemüht und versucht habe, parteipolitische Neutralität zu wahren. "Wir wollen nicht, dass das laufende Planfeststellungsverfahren gestoppt wird", erklärte er im Hinblick auf die Rahmenplantrasse. Es gehe darum, das Beste für Nabburg zu erreichen: Das Ziel der BI bleibe der Lärm- und Erschütterungsschutz. Und da habe man sich über die Zusage des Ministers gefreut. Die Frage laute nun: Wie kann man den Lärmschutz in den Nabburger Umgehungsstraßenbau einbinden? Ohne Abstimmung aufeinander werde es sicherlich nicht gehen. Dafür kam Beifall aus den BI-Reihen.Gefragt nach dem Zeitplan, meinte MdB Burkert, dass "es schnell gehen kann". Wenn das Geld dafür da ist, werde die Bahn gleich mit den weiteren Schritten zur Elektrifizierung los legen, denn sie brauche dringend diesen zusätzlichen Güterverkehrskorridor. Die Züge - daran ließ der Verkehrspolitiker keinen Zweifel - werden dann auf der Strecke jedenfalls deutlich mehr.Im Laufe einer längeren Diskussion meldete sich auch Herbert Zweck von der BI zu Wort und verteidigte seine schon geäußerte Meinung, dass es sinnvoll ist, den Lärmschutz und den Straßenbau an der Bahn in Nabburg aufeinander abzustimmen. "Genau. Ich gehe davon aus, dass das auch gemacht wird", gab ihm der Verkehrsausschuss-Vorsitzende des Bundestags Recht. Es gehe darum, jetzt im Interesse der besten Lösung alle Verkehrsträger mit ihren Planungen zusammenzuführen, ergänzte Burkert. "Wir stellen damit keine Rahmenplantrasse in Frage, sondern verlangen, dass sie abgestimmt wird mit den Vorgaben des Lärmschutzes", verdeutlichte Zweck nochmals.Die Bundestagsabgeordnete Marianne Schieder, die die öffentliche Gesprächsrunde leitete, vertrat die Auffassung, dass es dieser Abstimmung gar nicht mehr bedarf. "Ich gehe davon aus, dass das Straßenbauamt den Lärmschutz schon in seine Planungen zum Bahnübergang einbezogen hat", lautete ihr Standpunkt. Was auf Seiten der BI die Feststellung auslöste, dass man bisher keine Lärmschutzplanung in Verbindung mit dem Bahnübergang kenne. Bürgermeister Armin Schärtl ging noch einen Schritt weiter als Schieder: Wenn das Straßenbauamt keine Vorkehrungen für den Lärmschutz getroffen hätte, so hätte es ja wohl seinen Job verfehlt.Die Bürgerinitiative sah es anders: "Wie soll der Lärmschutz in der Planung drin sein, wenn erst seit letzter Woche feststeht, dass die Elektrifizierung wie eine Ausbaustrecke behandelt wird und es somit Rechtsanspruch auf Lärmschutz gibt", fragte BI-Mitglied Stefan Schmid argumentierend. Erst jetzt sei klar, wer den Lärmschutz zahlt - erst jetzt könnten also auch Aussagen zu den Planungen getroffen werden, antwortete ihm MdB Marianne Schieder.BI-Mitglied Alexander Daubenspeck sah da einen Widerspruch: Einerseits heiße es, dass es Planungen gibt, die noch keiner kennt. Andererseits werde davon gesprochen, dass Bahnübergang und Lärmschutz getrennt voneinander zu betrachten sind und es konkrete Lärmschutzpläne erst jetzt nach Dobrindts Zusage geben kann. Schieder präzisierte, dass das Straßenbauamt in Verbindung mit dem Bahnübergang keine Lärmschutzplanung macht, jedoch die Möglichkeiten dazu offen lässt und schafft. Zusammenfassend unterstrich sie nach eineinhalb Stunden, dass sie darauf achten wolle, dass der bestmögliche Lärmschutz kommt und keine Verzögerung in Nabburg eintritt. (Hintergrund)