Politik Nabburg

31.01.2018

24

Die Jahreshauptversammlung des SPD-Ortsvereins im TV-Sportheim eröffnete Vorsitzender Max Fröhler mit einem kurzen Jahresrückblick. Bürgermeister Armin Schärtl nahm sein Grußwort zum Anlass, aktuelle Zahlen zu nennen und Projekte der Stadt zu erläutern.

Baurecht für Baywa

"GroKo": Noch abwarten

Fröhler wies auf ein historisches Datum hin. "Genau vor 72 Jahren, am 26. Januar 1946, fand die erste Wahlversammlung nach dem Krieg statt. Bei der ersten Gemeindewahl am nächsten Tag wurde die SPD mit neun Stadträten stärkste Fraktion." Für ihn war 2017 ein relativ unspektakuläres Jahr mit Ausnahme der Bundestagswahl, wobei festzustellen sei, dass in Nabburg das Ergebnis der SPD stets erheblich über dem bayerischen Schnitt liege.Es sei gelungen, den Mitgliederstand um vier Genossen auf 54 zu erhöhen. Fröhler berichtete noch kurz über Aktivitäten wie politischen Aschermittwoch, Muttertagsaktion, Ehrungen in der Spitalkirche, Stammtische und Nikolausmarkt.Bürgermeister Armin Schärtl meinte: "Wenn es sonst niemand tut, müssen wir uns selber loben. Wegen der aktuellen positiven Zahlen haben wir allen Grund dazu." Nabburg stehe hervorragend da. Laut Schärtl hatte die Stadt Rekordzahlen an Gewerbesteuer und Einkommenssteuer. Erstmals gab es mehr Geburten als Sterbefälle. Aktuell gäbe es mehrere Betriebe, die sich hier ansiedeln wollen. Der Renner sei das neue Baugebiet "Hirtenleite III" mit 44 Parzellen, für die es bereits nach wenigen Wochen 61 Bewerber gäbe. Das Millionenprojekt Regensburger Straße/Mittelschulstraße gehe im März weiter. Das Millionenprojekt Breitbanderschließung auch in den Dörfern, das sich um ein Jahr verzögert habe, soll in Kürze fertiggestellt sein. Endlich könne das Projekt Wasserversorgung Brudersdorfer Gruppe begonnen werden, nachdem die Klage gegen Bescheide des Zweckverbands abgewiesen wurde. Derzeit liefe die Ausschreibung . Ein weiteres Millionenprojekt, die Sanierung der Mittelschule, wird in der nächsten Stadtratssitzung durch Architekt Kraus vorgestellt. Zum ersten Bauabschnitt für die Sanierung "Zwingerweg-West" laufe auch gerade die Ausschreibung.Zur Beseitigung des Bahnüberganges gab es Neues: "Gestern kam endlich der Bescheid zur Genehmigung der Änderung des Flächennutzungsplans mit Bebauungsplan 'Diendorfer Graben' vom Landratsamt, nachdem der Stadtrat seit acht Wochen eine Entscheidung angemahnt hat." Nun sei die Baywa an der Reihe, die jetzt das Baurecht für eine Umsiedlung hätte.Am Waldfriedhof solle heuer ein weiteres Grabfeld angelegt werden, da der Platz benötigt würde. Im früheren Krankenhauspark entstehe ein kleines Handelszentrum durch die Firma Ratisbona. Für das gekaufte Zinngießerei-Schreiner-Gebäude bräuchte die Stadt ein öffentliches Nutzungskonzept, eventuell als Stadtarchiv für Urkunden und Archivarien. Schärtl wies darauf hin, dass auch in Nabburg die Straßenausbaugebühren abgeschafft würden, doch müsse ein Ersatz dafür kommen. Doch das sei noch ungeklärt."Im Wahljahr 2018 kandidiere ich für den Bezirkstag, weil neben dem Landrat ein weiterer Bezirksrat aus dem Landkreis kommen sollte", sagte Schärtl. In Nabburg stehe die größte kulturelle Einrichtung des Bezirkes Oberpfalz, das Freilandmuseum Neusath-Perschen.Stellvertretende Vorsitzende Lisa Wilhelm machte Vorschläge zur Vereinsarbeit, wie Plakatieren, Internetauftritt und Unterstützung des Bürgermeisters. Sie wies auf den 12.November hin, da wäre der Tag "100 Jahre Frauenwahlrecht" und man könnte diesbezüglich Kontakt mit dem Frauenbund und der FrauenUnion aufnehmen. Zum Thema "Abstimmung zur GroKo" einigte man sich darauf, die weiteren Verhandlungen abzuwarten.