01.08.2017

Tipps gibt es sogar von einer Olympiasiegerin. In den nächsten Wochen und Monaten wird sich einiges im sportlichen Leben der jungen Schwimmerin Nele Knutti gewaltig ändern. Die junge Nabburgerin ist schon ganz gespannt.

Ich will das unbedingt machen, will das probieren. Schwimmerin Nele Knutti aus Nabburg

Nabburg/Weiden. Wie schnell sich der Blickwinkel ändert, wird Nele Knutti bald erleben: In der vergangenen Woche fieberte sie noch vor dem Fernseher mit, als Franziska Hentke bei der Schwimm-WM in Budapest die einzige deutsche Medaille holte. Gut möglich, dass die junge Nabburgerin der Silbermedaillengewinnerin bald täglich begegnet. Denn Hentke trainiert am Olympia-Stützpunkt in Magdeburg und dorthin zieht es auch Knutti: "Ich will das unbedingt machen, will das probieren", sagt die bald 14-Jährige, die in den letzten zweieinhalb Jahren für den SV Weiden schwamm.Knuttis Ehrgeiz ist riesengroß, zuletzt gewann sie in Regensburg zwei bayerische Meistertitel. Die Oberpfälzerin gilt in ihrem Jahrgang 2003 als eines der größten Talente im Freistaat. "Ich habe keinen Bammel, ich bin einfach erwartungsfroh", erzählt sie. Sie wird ab Sonntag am Olympia-Stützpunkt in Magdeburg trainieren und im dort angeschlossenen Internat wohnen. Sie besucht auch das zugehörige Sportgymnasium. Sport und Schule werden hier perfekt abgestimmt, es wartet aber auch ein harter Alltag auf die jungen Sportler. "Es wird auch schon vor der Schule trainiert", weiß Knutti. Zwei Mal Training am Tag ist ohnehin Normalität. Dazu kommen für die Schwimmerin, die den Brust-Stil bevorzugt, Wettkämpfe und Trainingslager.Knutti wird in der Nachwuchsgruppe des Stützpunkts trainieren, noch nicht mit den älteren Schwimmern wie Hentke oder den 800-Meter-Freistil-Finalisten von Budapest, Florian Wellbrock. Aber ab und an dürften sie schon gemeinsam im Wasser sein. Im Februar hatte Knutti eine Schnupperwoche in Magdeburg und war sich dann sicher: "Das will ich machen." Die Trainer vor Ort waren auch von den körperlichen und schwimmerischen Voraussetzungen der Nabburgerin sofort überzeugt.Mit dem Wechsel in die Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt geht es im sportlichen Leben der Oberpfälzerin weiter flott voran: Begonnen hat alles mit vier Jahren, da lernte Nele von Papa Armin das Schwimmen und ging später zur Wasserwacht in Nabburg. Im Frühjahr 2012 wechselte sie in die damalige Schwimmabteilung des 1. FC Schwandorf. Nach deren Fusion mit Dachelhofen, verließ sie die neue Schwimmgemeinschaft und wechselte zum SV Weiden. Dort trainierte sie bei Wolfgang Dehling und später bei Michael Brandl. Nach ihrem Wechsel wird Knutti nicht mehr für den SV Weiden starten, sondern für den renommierten SC Magdeburg. Hauptsächlich wird sie im Osten von Thomas Ackenhausen trainiert. Tipps wird sie aber auch von einer anderen Trainerin am Olympia-Stützpunkt bekommen - von Dagmar Hase. Die kann den Jungs und Mädels sicherlich noch viel beibringen, schließlich hat sie einiges gewonnen: Gold über die 400 Meter Freistil bei den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona, zudem zwei Mal Silber und ein Mal Bronze vier Jahre später in Atlanta. Bei Hases Tipps wird Knutti ganz genau hinhören.Trotz der spannenden neuen Aufgabe, ein bisschen schmerzt der Abschied aus der Oberpfalz doch. Per Whats-App und Skype will sie fleißig Kontakt zu Familie und Freundinnen halten. "Das ist mir sehr wichtig." Und alle zwei Wochen will sie auch kurz nach Hause kommen. "Wenn das Training es zulässt", ergänzt sie. Das allein zeigt schon - Knuttis Leben wird sich gewaltig ändern.