Sport Nabburg

14.06.2017

9

0 14.06.2017

Sie geben die Kommandos an der Linie, tragen die Verantwortung: die Fußball-Trainer. Am Freitagabend können die Übungsleiter sich mal ganz genüsslich zurücklehnen und sich feiern lassen. Die Gemeinschaft der Fußballtrainer in der Oberpfalz (GFT) feiert am Freitag, 16. Juni, in der Nabburger Nordgauhalle ihr 50-jähriges Bestehen. Knapp 700 Mitglieder (davon 14 Frauen) zählt die Gemeinschaft, etwa 250 von ihnen werden in Nabburg erwartet. Die Trainer blicken dabei natürlich auch auf ihre Geschichte zurück und auf so manche Fortbildung. Auch der ehemalige Jahn-Trainer Heiko Herrlich (rechts), der künftig den Bundesligisten Bayer Leverkusen trainieren wird, war schon einmal Referent. Vorsitzender Ernst Jäckl (Mitte) und Hans Dammer (links) überreichten damals ein Präsent. Bild: hfz