10.12.2017

9

0 10.12.2017

Zu Beginn sieht es nicht schlecht aus. Die Handball-Damen der HSG Nabburg/Schwarzenfeld haben die Gäste von der HG Amberg voll im Griff. Aber dann will nichts mehr gelingen.

Starke HG-Torfrau

Angriff das Problem

17:21 verloren die HSG-Handballerinnen gegen die HG Amberg. Und das zurecht. Am Anfang hatte die Mannschaft von Karl Söllner die Gäste voll und ganz im Griff. Basierend auf eine gut funktionierende 6:0-Defensive eroberten sich die HSG-Damen immer wieder den Ball, so dass sie nach sechs Minuten bereits 4:0 führten. Doch die Vilsstädterinnen zeigten sich unbeeindruckt und übten immer mehr Druck auf die HSG-Abwehr aus.Immer wieder tauchte die beste HG-Werferin - Anja Hirschmann - vor dem Tor der Einheimischen auf und verkürzte Tor um Tor. Größte Hürde für die Söllner-Truppe war die extrem defensive Abwehr inklusive der Torfrau. Der Ball wollte einfach nicht ins gegnerische Tor. Nach 20 Minuten hatten die Ambergerinnen zum 7:7 ausgeglichen und kamen immer besser ins Spiel. Die Heimmannschaft hingegen schaltete einen Gang zurück und scheiterte immer wieder an der gegnerischen Torfrau. Drei vergebene Siebenmeter in kürzester Zeit sprachen für sich. Beim Spielstand von 9:9 wurden die Seiten gewechselt.Das wäre nicht so schlimm gewesen, hätte die Mannschaft von Karl Söllner nach der Halbzeit eine andere Richtung eingeschlagen. Es kam jedoch schlimmer. Reihenweise Fehlpässe und technische Fehler ließen die Vilsstädterinnen immer mehr dominieren. Mit sechs Toren in Folge führten sie nach 40 Minuten 15:10. Eine Manndeckung der besten HG-Werferin brachte die Gastmannschaft etwas aus dem Konzept. Die Abwehr der Heimmannschaft agierte nun konsequenter und es schien, als ob die HSG die Begegnung drehen könnte. Doch man blieb der Linie der ersten Spielhälfte treu. Die HG-Abwehr schien unüberwindbar zu sein. Immer wieder scheiterte die Söllner-Truppe an sich selbst oder an der Torfrau. Der Vorsprung von vier oder fünf Toren wollte nicht weniger werden. So jubelten die Gäste aus Amberg am Ende über den verdienten 21:17-Sieg."Meine Spielerinnen haben nur ansatzweise ihre Leistung gebracht. Unsere Abwehr war nicht das Problem, sondern das Angriffsspiel. Fünf verworfene Siebenmeter und reihenweise vergebene Torchancen, da kann man nicht gewinnen. Dass es nicht einfach wird wussten wir, dass wir uns jedoch selbst so blockieren, macht mich nachdenklich. Wir haben jetzt sehr lange Pause und müssen an unseren Mängeln arbeiten."HSG-Tore: Carina Czichon 5, Kerstin Schill 4, Nathalie Fleischmann, Anna Stubenvoll und Tanja Söllner je 2, Theresa Desing, Anja Gerlach je 1