Sport Nabburg

08.12.2017

08.12.2017

Zum Abschluss des Kalenderjahres wartet am Samstag um 17.15 Uhr eine schwere Aufgabe auf die Mannschaft von Trainer Daniel Kessler. Mit dem TSV Neutraubling gastiert der Tabellenführer der Bezirksoberliga im Schwarzenfelder Sportpark.

Nabburg/Schwarzenfeld. Als einzige Mannschaft ist der TSV Neutraubling in der laufenden Saison noch ohne Niederlage und hat zudem ein beeindruckendes Torverhältnis. Vor einem Jahr zeigten die Herren der HSG Nabburg/Schwarzenfeld zu Hause eine starke Leistung gegen Neutraubling und befanden sich auch in der Abschlusstabelle klar vor den Gästen.Doch heuer ist die Lage anders. Neutraubling präsentiert sich eingespielt und körperlich fit. Viele der Spieler liefen bereits vor zwei Jahren für den TSV auf, als man noch in der Landesliga spielte. Dass der Gegner dennoch nicht unschlagbar ist, weiß Trainer Kessler: "Wir haben auf allen Positionen gute Leute. Wenn wir es verstehen, als Team aufzutreten und uns an die Vorgaben zu halten, können wir jede Mannschaft in der Liga schlagen."Ärgerlich ist der Ausfall von Shooter Armin Kiener, der weiterhin wegen einer Schulterverletzung nicht auflaufen kann. Entscheidend wird allerdings die Abwehrarbeit der HSG sein. Gegen das dynamische Spiel des TSV braucht es schnelle Beine und einen starken Torhüter.Im Anschluss an das Derby der Damen um 19.15 Uhr gegen die HG Amberg, veranstalten die Seniorenteams der HSG Nabburg/Schwarzenfelder zum Jahresabschluss gemeinsam mit den Fans eine Feier im Sportpark.