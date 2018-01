Kurse am Großen Arber

Sport Nabburg

30.01.2018

Der Wintersportverein fuhr am vergangenen Wochenende mit zwei Bussen und insgesamt rund 80 Personen zu den Ski- und Snowboardkursen an den Großen Arber. Vom Anfänger bis zum "Profi" wurden Kurse angeboten. Insgesamt waren acht Übungsleiter und vier Helfer am Wochenende im Einsatz. Der ausstehende Bambini-Kurs findet bei entsprechenden Schneeverhältnissen in Nabburg statt. Weitere Infos zum Wintersportverein gibt es unter www.wintersportverein-nabburg.de