19.06.2017

4

0 19.06.2017

Am Anfang gab es keinen Ton, doch dann stand auch die Verbindung. Die Trainergemeinschaft, die in Nabburg ihr 50-jähriges Bestehen feierte, bekam auch Glückwünsche aus Russland.

Auch Herrlich dabei

"Ein Auslaufmodell?"

"Zuspiel" aus dem Osten

Die Nordgauhalle Nabburg war wohl am Freitagabend der Ort mit der größten Fußballkompetenz in Bayern. Die Gemeinschaft der Fußballtrainer Oberpfalz (GFT) feierte ihr 50-jähriges Bestehen. Und von den derzeit knapp 700 Übungsleitern waren etwa 150 nach Nabburg gekommen. Diesmal ging es nicht um Taktik, Spielzüge und Doppelpässe, sondern um Unterhaltung, Spaß und Rückblenden auf die lange Geschichte. Eine Frau war dabei, die nun so gar nichts mit Fußball am Hut hatte, In zwei Halbzeiten unterhielt die Kabarettistin Lizzy Aumeier die wenigen Trainerinnen und vielen Trainer.Vorsitzender Ernst Jäckl hatte aber auch ein paar Zahlen mitgebracht. "Mittlerweile sind bei den Fortbildungen immer bis zu 200 Trainer dabei", berichtete der Chef, der seit 28 Jahren an der Spitze der Gemeinschaft steht. Einen Wunsch hatte er auch: "Es wäre schön, wenn jeder Verein einen ausgebildeten Trainer hätte." Noch sei es nicht soweit, aber man arbeite daran. Es werde immer versucht, hochkarätige Referenzen zu gewinnen. Einer der letzten sei der Aufstiegs-Trainer des SSV Jahn und künftige Leverkusen-Coach Heiko Herrlich gewesen. Einer habe sogar einmal einen kompletten Satz Trikots mitgebracht, erzählte Jäckl. Egon Coordes, der damalige Cheftrainer des FC Bayern München, sei das gewesen. Da das Interesse an den Schulungen ständig zunehme, habe man jetzt auch einen größeren Stützpunkt zu Verfügung: Statt in Wackersdorf würden die Weiterbildungen künftig im Schwandorfer Sepp-Simon-Stadion und der benachbarten Oberpfalzhalle abgehalten.Die Festrede hielt Jürgen Faltenbacher, der Schatzmeister des Bayerischen Fußballverbandes. Und der Waldsassener begann gleich mit einer provokanten Frage: "Sind Fußballtrainer ein Auslaufmodell?" Seien sie überhaupt noch nötig in einer digitalisierten Welt. Faltenbacher gab aber sogleich Entwarnung und beruhigte die Festgäste. Natürlich müssten die Trainer immer ihr eigenes Verhalten hinterfragen, sagte Faltenbacher, aber die Übungsleiter seien immer noch Lehrer und Freunde der Spieler. "Und sie sind weiterhin auch Leitfiguren und Vorbilder." Einer ließ es sich nicht nehmen, über tausende Kilometer hinweg zu gratulieren. BFV-Präsident Rainer Koch wurde per Videobotschaft aus Russland zugeschaltet, wo der Sportfunktionär und DFB-Vize derzeit beim Confed-Cup weilt.Anfangs gab es noch Tonprobleme, doch im zweiten Anlauf klappte das "Zuspiel" aus dem Osten. Der Dank des Verbandsbosses freute die zahlreichen Trainer besonders.