Sport Nabburg

24.01.2018

24.01.2018

Positive Bilanz für die Nabburger Tischtennisspieler am zweiten Spieltag der Rückrunde: Drei Siegen stehen zwei Niederlagen gegenüber. Eine Partie endete Remis. Darüber hinaus kommt es zu einem vereinsinternen Duell.

Ohne den Spitzenspieler

Niederlage für Jungen II

Mit einem Doppelstart nahmen die Herren I den Spielbetrieb wieder auf. Zuerst empfingen sie den ungeschlagenen Tabellenführer TSV Nittenau. Wie schon gewohnt, misslang der Start in die Partie. Von den drei Doppeln konnte nur eins durch Broulim/Spitzer gewonnen werden. Als Lubos Broulim eine 2:0-Satzführung noch aus den Händen gab, hieß es 1:3 für den TSV. Lubomir Kriz überraschte beim klaren 3:0-Erfolg über den Rumänen Roban. Kampflos kam der TV zum Ausgleich, da der Nittenauer sein Spiel gegen Alois Spitzer verletzt abgab. Jochen Gabler besorgte dann mit einem Sieg das 4:3. Zwei Niederlagen im hinteren Paarkreuz bedeuteten einen Halbzeitstand von 4:5. In seinem zweiten Einzel bügelte Broulim mit einem überzeugenden 3:0 seine Auftaktniederlage wieder aus. Nachdem Kriz auch gegen Lukacs die Oberhand behielt und Spitzer seine weiße Weste auch im achtzehnten Saisonspiel verteidigte, war der Widerstand der Gäste gebrochen. Ein weiterer kampfloser Punkt und ein knapper 3:2-Erfolg von David Kiener machten den 9:5-Heimsieg der Herren I und die erste Saisonniederlage des TSV Nittenau perfekt.Im zweiten Spiel mussten die Herren I ohne Spitzenspieler Broulim beim starken FC Chamerau antreten. Überraschend gelangen durch Spitzer/Brabec und Gabler/Kiener zwei Doppelsiege. In der Folge entwickelte sich ein munterer Schlagabtausch mit vielen sehenswerten Ballwechseln, bei dem Tobias Flierl (2), Lubomir Kriz, Jochen Gabler, David Kiener und Christian Brabec mit ihren Erfolgen den TV unerwartet mit 8:7 in Front brachten. Das Abschlussdoppel ging aber relativ klar an den FC. So trennten sich beide Teams leistungsgerecht 8:8 . Ebenfalls gut in die Rückrunde starteten die Herren IV. Waren sie dem ASV Burglengenfeld IV im Hinspiel noch hoffnungslos unterlegen, behielten sie diesmal vor heimischer Kulisse mit 9:4 die Oberhand. Mit drei gewonnenen Eingangsdoppeln legten Ficht/Brabec, Pamler/Zimmermann und Eckl/Ficht den Grundstein zum Sieg. In der ersten Einzelrunde gelangen allerdings nur Hans Pamler und Markus Zimmermann weitere Erfolge, so dass sich der ASV auf 5:4 heran kämpfte. Im Anschluss sorgten Tim Ficht, Martin Brabec, erneut Hans Pamler und Bernhard Eckl mit ihren Siegen aber für klare Verhältnisse.Ähnlich dramatisch und emotional wie das Hinspiel verlief das zweite vereinsinterne Derby zwischen den Herren V und VI. Nach über vier Stunden Spielzeit endete auch das Rückspiel mit einem knappen 9:7 für die Herren V. Kleber/Schuierer machten mit einem 3:2 über Lobinger/Rottner den Sieg perfekt. Die übrigen Zähler für die Herren V holten Steg/Fischer, Jambor/Ruhland, Mario Steg (2), Christine Schuierer (2), Bernhard Jambor und Thomas Ruhland. Für die Herren VI punkteten Rösch/Pucher, Matthias Krogner (2), Martin Lobinger, Alexander Rösch, Max Pucher und Wolfgang Haug.Im Jugendbereich duellierten sich alle Teams mit Mannschaften des TV Glück-Auf Wackersdorf. Die Jungen II hatten die vierte Vertretung der "Knappen" zu Gast und unterlag mit 6:8. Die Punkte erzielten Scherb/Pindl, Lukas Scherb (2), Simon Huber, Elias Holzgartner und Philipp Pindl. Besser machten es die Jungen V. Sie ließen dem TV Wackersdorf V bei ihrem 8:2-Heimsieg keine Chance. Max Wilhelm, Falk Altnöder und Anna-Lena Luber punkteten in den Einzeln jeweils doppelt. Hinzu kamen noch die Siege von Wilhelm/Altnöder und Fuchs/Luber in den Doppeln. Im Viertelfinale des Bezirkspokals verloren die Jungen I mit 2:4 gegen den eine Liga höher spielenden TV Wackersdorf II. Tim Ficht und Ficht/Bibernell punkteten.