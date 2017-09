Sport Nabburg

Das machte richtig Spaß: Die Handballer der HSG Nabburg/Schwarzenfeld haben in der vergangenen Saison Tolles geleistet. Eine Wiederholung? Das wird schwierig. Es hat sich doch einiges verändert.

Nabburg/Schwarzenfeld. Geht da noch mehr? Klappt's sogar mit dem Titel? Platz zwei belegten die Herren der HSG Nabburg/Schwarzenfeld in der abgelaufenen BOL-Saison. Doch Trainer Daniel Kessler blockt alle Träumereien gleich ab: "Es wird dieses Mal schwieriger, vorne mitzuspielen", sagt der 39-jährige Trainer, der die HSG seit fünf Jahren coacht. "Die Liga ist stärker geworden." Mit dem TV Erlangen-Bruck II sei beispielsweise ein Schwergewicht aus der Landesliga dazugekommen.Dennoch hat Kessler auch in dieser Spielzeit, die die HSG am Samstag mit dem Heimspiel gegen den TV Altdorf beginnt, wieder eine gute Truppe beieinander. Eine Truppe, die im Laufe der Jahre gewachsen ist. Kessler: "Ein Großteil der Mannschaft spielt seit fünf Jahren zusammen." Einer wird aber fehlen, dessen Ausfall schmerzt. Korbinian Spiller legt aus Studiengründen eine Pause ein. "Das reißt schon ein kleines Loch bei uns", sagt der Trainer über das Fehlen des Rückraumschützen. Auf der Suche nach Ersatz sind sie bei der HSG im Nachwuchs fündig geworden: Christoph Gsödl wäre vielleicht einer, der für Tore aus dem Rückraum sorgen könnte. "Ihm fehlt zwar noch ein bisschen das Selbstvertrauen, aber er hat super Voraussetzungen", meint der Trainer. Weitere Neuzugänge aus der Jugend sind Oliver Landgraf (Rückraum links) und Torwart Daniel Fuhrmann, der hinter Florian Sturm und Martin Strejc auch den ein oder anderen Einsatz bekommen soll. Einiges erhofft sich der Trainer auch von Christian Held, der vom FC Neunburg zur HSG gekommen ist.Nicht ganz zufrieden war Kessler mit dem Start der Vorbereitung. Es hätten immer wieder einige Spieler urlaubs- oder berufsbedingt gefehlt. "Seit 3 Wochen läuft es aber erheblich besser", sagt der Pfreimder, der schon länger in Neunburg lebt. Ohnehin hätten alle, die da waren, bestens mitgezogen. Das erste Testspiel gegen den Landesligisten HC Sulzbach wurde noch klar verloren, die Partien gegen den FC Neunburg und die HG Amberg dagegen eindeutig gewonnen. Gegen Amberg wurde am Mittwochabend auch letztmals vor dem Saisonstart getestet.Etwas vermissen werden Kessler und seine Jungs die BOL-Derbys gegen die abgestiegenen HG Amberg und HSG Naabtal. Hinzu kommt aber ein interessanter Vergleich mit Aufsteiger HC Weiden. Als Favoriten auf den Titel in der Bezirksoberliga sieht er neben dem TV Erlangen-Bruck II auch die TS Herzogenaurach und den ESV Regensburg. Und kann die HSG dann doch vielleicht ganz vorne mit angreifen? Kessler blockt noch einmal ab und verweist auf einen Fakt, der die Platzierung aus der Vorsaison realistischer wiedergibt: "Wir sind zwar Zweiter geworden, aber mit sechs oder sieben Punkten weniger, wären wir abgestiegen."