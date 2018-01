2000 Stunden auf der Autobahn

Vermischtes Nabburg

07.01.2018

Sie sind echte Nothelfer auf der Autobahn: Die Männer vom wöchentlichen THW-Bereitschaftsdienst auf der A 93 und A 6 sind zwischenzeitlich unentbehrlich geworden. Die Einsatzbilanz für 2017 beweist es.

Der Freitagsdienst des Technischen Hilfswerkes aus Nabburg hat sich in seiner nun über 20-jährigen Geschichte zu einer festen Größe bei den Einsatzplanungen entwickelt. Er genießt insbesondere bei den zuständigen Polizeidienststellen, der Verkehrspolizei Amberg und der Autobahnpolizei Schwandorf, ein hohes Ansehen. Das kam klar zum Ausdruck, als der für den THW-Bereitschaftsdienst zuständige Leiter im Ortsverband Nabburg, Manfred Raab, kürzlich die imposante Leistungsbilanz 2017 vorstellte und ein interessanten Einblick in die Arbeit der THW-Helfer vermittelte.Jeden Freitagnachmittag stehen die "blauen Engel", wie sie schon oftmals bezeichnet wurden, an der A 93 zwischen Ponholz und Luhe und an der A 6 zwischen Amberg-Ost und Leuchtenberg parat, um schnelle Hilfe leisten zu können. Die kleinste Panne, Unachtsamkeit oder ein geringfügiger Auffahrunfall reicht meistens aus, um ein Verkehrschaos auszulösen oder die Verkehrsteilnehmer in brenzlige Situationen zu bringen. Die Folgen sind oft weitere Unfälle, weil der Verkehr abrupt stoppt. Da beginnt die nicht ungefährliche Arbeit der THW-Männer, die mit Fachwissen und spezieller Ausrüstung für schnelle technische Hilfeleistung die Arbeit der Autobahnpolizei vor Ort unterstützen. Dies geschieht mit einem für die Belange der Autobahn ausgestatteten Einsatzfahrzeug und mit einer Mindestbesatzung von fünf THW-Helfern. Raab betonte, dass die anfallenden laufenden Kosten aus den Haushaltsmitteln des Ortsverbandes zu bestreiten sind.Mit Blick auf das vergangene Jahr teilte Raab mit, dass man insgesamt 1992 Stunden auf der Autobahn verbrachte. Bei insgesamt 68 Einsätzen war man schnell zur Stelle und konnte Hilfe leisten. Unfälle mit Verletzten, Lkw-Unfälle, Serienauffahrunfälle, Pannen oder Stauabsicherungen waren zu bewältigen. "Auf diese Zahlen können wir wieder sehr stolz sein, und ich danke allen Helfern für die Bereitschaft zum ehrenamtlichen Engagement. In einer Zeit, in der die unentgeltliche Hilfe am Nächsten immer mehr in den Hintergrund gedrängt wird, kann man eine derartige Einstellung nur äußerst positiv bewerten", sagte er. Ohne Komplikationen oder gar Unfällen in den eigenen Reihen läuft der Bereitschaftsdienst nun seit der Einführung und hierfür geht an die Nabburger THW-Besatzung ein dickes Lob. Dabei ist es nicht gerade einfach oder ungefährlich, mit Sonderrechten im Stau zu einer Unfallstelle zu fahren oder bei nur teilweise blockierten Fahrbahnen zu arbeiten. Genauso gefährlich sind die Arbeiten am Standstreifen, beispielsweise bei der Absicherung von Unfall- oder Pannenfahrzeugen. Nicht oft kam es gerade hierbei zu brenzligen Situationen. Er erinnerte hier an ähnliche Unfälle, bei denen oftmals Polizei oder Sicherungsfahrzeuge der Autobahnmeistereien einfach übersehen werden und Verletzte oder gar Tote zu beklagen sind.Für 2018 kündigte man die Fortführung des wöchentlichen Autobahndienstes an. Raab bat dabei bei seinen THW-Helfern wieder um Unterstützung bei der Bewältigung der Aufgabe, was gerade in einer Zeit der beruflichen Belastung nicht immer einfach ist und den größten Respekt verdient.