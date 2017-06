Vermischtes Nabburg

Insgesamt 334 Straftaten und damit 19 mehr als ein Jahr zuvor registrierte die Polizei im Jahre 2016 im Bereich der Stadt Nabburg. Trotz der leichten Steigerung ist dies der zweitniedrigste Wert innerhalb der letzten zehn Jahre. Besonders erfreulich: Die Gewaltkriminalität nimmt seit sechs Jahren kontinuierlich ab.

"Ruhig schlafen"

Guteneck am sichersten

Ohne Gurt und mit Handy Obwohl der Sicherheitsgurt erwiesener maßen Lebensretter Nummer 1 ist, helfen offenbar wiederholte Apelle an die Vernunft nicht bei allen: 208 mal wurden Autolenker ohne Gurt erwischt und 24 telefonierten während der Fahrt mit dem Handy. Dieser "Spaß" kostet mittlerweile 60 Euro. Leider gab es auch 32 Trunkenheitsfahrten, in neun Fällen wurde der Autoschlüssel abgenommen. Registriert wurden auch sieben Drogenfahrten. bei 548 Wildunfällen blieben vorwiegend Rehe auf der Strecke. Die insgesamte Zahl der Verkehrsunfälle im PI-Bereich Nabburg ging um etwa zehn Prozent auf 1199 zurück; leider gab es auch zwei Tote. Drei Schulwegunfälle verliefen glimpflich. Erfreulicherweise stark zurückgegangen sind die Unfälle aufgrund von Alkohol und überhöhter Geschwindigkeit. Die meisten Karambolagen entstehen beim Anfahren, Einfahren und Abbiegen.

"Es ist nichts beängstigendes dabei", stellte Erster Polizeihauptkommissar Günter Vierl beim alljährlichen Sicherheitsgespräch fest. Zusammen mit seinem Stellvertreter Polizeihauptkommissar Stefan Weinberger war er ins Rathaus gekommen, um den Bürgermeistern Armin Schärtl, Hans Wilhelm und Georg Köppl sowie VG-Geschäftsstellenleiter Hans Sorgenfrei die Sicherheitslage in der Stadt Nabburg und den Gemeinden Guteneck und Altendorf zu erläutern.Die waren sich aufgrund der vorgelegten Zahlen einig: "Bei uns können die Bürger weiterhin ruhig schlafen". Trotz des Anstiegs der Straftaten von 315 auf 334 von 2015 auf 2016 hat sich bei den Zahlen in den verschiedenen Delikten nichts dramatisch geändert. "Die Steigerungen liegen vor allem im Betrugsbereich und lassen sich im wesentlichen an vier Leuten fest machen", berichtete der Nabburger PI-Chef Günther Vierl. "Wir hatten 14 Fälle von unerlaubtem Glücksspiel, im Jahr zuvor Null", so Vierl weiter. Ihn freut es besonders, dass die Gewaltkriminalität seit sechs Jahren abnimmt und 2016 mit 16 Fällen einen historischen Tiefstand hatte."Da macht sich auch unsere Präventionsarbeit bei den Vereinen und Veranstaltern bemerkbar", ist sich der Polizeichef sicher. Auch Wohnungseinbrüche sind kein großes Thema, die gingen von ehedem nur vier auf zwei zurück. Im Bereich der Straßenkriminalität (alles, was einen Bezug zum öffentlichen Raum hat), waren es 42 Fälle (2015:40). Diebstähle wurden insgesamt 71 (2015: 67) bearbeitet.Die Sachbeschädigungen nahmen von 29 (2015) auf 37 zu, während die zu den Akten genommenen Rauschgiftdelikte von 29 (2015) auf 24 zurückgingen. Was aber nicht überbewertet werden sollte, denn hier handelt es sich um ein Kontrolldelikt. Aufgeklärt wurden 217 Straftaten, was einer über dem Bayernschnitt liegenden Aufklärungsquote von rund 65 Prozent entspricht. In der Gemeinde Altendorf ging die Zahl der Straftaten von 11 (2015) auf acht Fälle zurück. Sechs davon wurden aufgeklärt. Darunter ist eine Sachbeschädigung und ein Diebstahl: Ein Dieb hatte illegal angebaute Marihuana-Pflanzen geklaut. Auch ein Wohnmobil beschäftigte die Polizei, weil es jemand gekauft und mitgenommen, aber nicht bezahlt hatte.Die sicherste Gemeinde im Landkreis war 2016 die Gemeinde Guteneck. Kein einziger Fall wurde hier Polizei-relevant. Zumindest statistisch ist das so. Im Dezember wurde zwar ein Notstromaggregat gestohlen, aber das taucht erst in den Fallzahlen von 2017 auf.Übrigens: Die Nabburger Polizei wird in naher Zukunft "blau". Inspektionschef Vierl rechnet damit, dass in den nächsten drei/vier Wochen die neuen blauen Uniformen eintreffen. Und die Dienststelle hat sich auch deutlich verjüngt. Zwölf Kollegen sind laut Vierl innerhalb kurz zeit in den Ruhestand gegangen und durch junge Beamte ersetzt worden; darunter sind auch mittlerweile vier Damen.