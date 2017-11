Vermischtes Nabburg

25.11.2017

Tödliche Verletzungen erlitt ein Fahrzeuginsasse bei einem Verkehrsunfall, der sich am Samstag gegen 15.30 Uhr auf der A 93 bei Nabburg in Fahrtrichtung Regensburg ereignete.

Etwa einen Kilometer nach der Anschlussstelle Nabburg prallte ein mit zwei Personen aus der Oberpfalz besetzter Wagen mit hoher Geschwindigkeit auf einen mit Kartoffeln beladenen Sattelzugauflieger, der daraufhin sofort Feuer fing. Aus dem Wrack des Autos konnten die Rettungsmannschaften noch eine Person mit schwersten Verletzungen herausholen, für die zweite gab es indes keine Rettung mehr - sie verbrannte in dem eingekeilten Pkw. Beim Toten handelt es sich um den 20-jährigen Fahrer. Sein Begleiter (21) kam nach der Erstversorgung in eine Unfallklinik.Mit einem Großaufgebot rückten Feuerwehren und Rotes Kreuz aus; zudem landeten zwei Rettungshubschrauber auf und neben der Autobahn, die voll gesperrt werden musste. Auf der Gegenseite, auf der es in der Folge zu einigen kleineren Karambolagen kam, konnte der Verkehr nur noch einspurig weiterfließen. Der Auflieger des Transporters und der Pkw brannten vollständig aus. Die Ursache des Unfalls war zunächst unklar, teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz auf Anfrage von Oberpfalz-Medien mit.Die Feuerwehr, die mit Schaum gegen den Brand vorging, hatte nach Angaben ihres Pressesprechers Hans-Jürgen Schlosser rund 250 Einsatzkräfte vor Ort. Sie kamen aus den Wehren aus Nabburg, Pfreimd, Oberköblitz, Wernberg, Schwarzenfeld, Schwandorf, Wackersdorf und Diendorf. Auch Kreisbrandrat Robert Heinfling und das THW aus Nabburg befanden sich im Einsatz. Der Verkehr wurde in Nabburg von der Autobahn abgeleitet, so dass ein längerer Stau zu verhindern war.