Vermischtes Nabburg

25.02.2018

77

0 25.02.201877

Die Resonanz fällt bei den Pfarrgemeinderatswahlen vollkommen unterschiedlich aus. Während in Unterauerbach 61,7 Prozent der Katholiken von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen, sind es zum Beispiel in Schwarzenfeld nur 3,5 Prozent. Die Gewählten meldet das Dekanat Nabburg am Sonntagabend.

Nabburg/Fensterbach. In den Pfarreien und Pfarreiengemeinschaften des Dekanats Nabburg gingen am Wochenende die Pfarrgemeinderatswahlen über die Bühne. Dazu waren keine einheitlichen Termine vorgeschrieben. Ebenso lag es in der eigenen Zuständigkeit der Pfarreien, ob sie Wahllokale einrichteten oder generell nur Briefwahl ermöglichten. Am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr hatte Dekan Michael Hoch (Fensterbach) dann alle Ergebnisse vorliegen. Hier die jeweils Gewählten:Pfarrei AltendorfSigrid Bogner, Elisabeth Ott, Thomas Salzl, Andreas Schmid und Alois Wildenauer. (Wahlbeteiligung 31,72 Prozent)Pfarrei Dürnsricht-WolfringIrene Flierl, Margareta Dietl, Sandra Schieder, Andrea Bruckner, Magdalena Schmidbauer, Silvia Schleicher, Gabriele Scheuerer, Mathilde Schießlbauer, Andrea Bauer, Bianka Langer, Dominik Schanderl und Maria Obendorfer. (Wahlbeteiligung 31,95 Prozent)Pfarrei Kemnath bei FuhrnTobias Bollog, Artur Brei, Rotraud Lotter, Gabriele Scherl, Christa Scheuerer, Johann Spießl, Silke Zettlmeißl, Johann Drexler, Evelyn Kummetsteiner, Waltraud Meier, Theresia Schenkl, Stephanie Seidl und Rita Winter. (Wahlbeteiligung 14,47 Prozent)Pfarrei NabburgKerstin Appelt, Sabine Gebhardt, Sabine Hayn, Dr. Wolfgang Lehner, Carolin Meierhofer und Tanja Raab. (Wahlbeteiligung 6,75 Prozent)Pfarrei OberköblitzMaria Schlögl, Christian Demleitner, Sigi Krös, Rosi Luff, Barbara Daniel, Katja Braun, Johanna Ponnath, Michaela Schlosser, Barbara Hammerl, Maria Hägler, Thomas Zenger und Ingeborg Jetschmann. (Wahlbeteiligung 39,09 Prozent)Pfarrei PfreimdJohannes Bodensteiner, Ingrid Dirschwigl, Franz Eger, Helmut Fischer, Waltraud Gebhard, Daniela Hägler, Sabrina Hösl, Alois Kleierl, Sebastian Most, Barbara Pirtsch, Rudolf Plonner, Hans Scharf, Christine Schlegl, Julia Schreier, Klaus Summer und Jana Zwack. (Wahlbeteiligung 12,53 Prozent)Pfarrei RottendorfMaria Altmann, Martin Deml, Konrad Eckl, Xaver Flierl, Andreas Heinrich, Karlheinz Hofmann, Antonia Prechtl, Gisela Ries, Walburga Schönberger und Werner Schönberger. (Wahlbeteiligung 29,93 Prozent)Pfarrei SchmidgadenRichard Altmann, Martin Bauer, Elisabeth Delling, Maria Delling, Karin Hausler, Karl Meier, Renate Menzyk, Herbert Schimmer, Johannes Schimmer, Karl Schimmer und Gabriele Süß. (Wahlbeteiligung 11,39 Prozent)Pfarrei Schwarzach-AltfalterErwin Forster, Thomas Fuchs, Rita Geiger, Elisabeth Götz, Bernhard Hierl, Kunigunde Ippisch, Markus Lohmann und Sylvia Singer. (Keine Angabe zur Wahlbeteiligung)Pfarrei SchwarzenfeldAngela Dausch, Josef Süß, Christine Vollath, Manuela Irlbacher, Tanja Hunger, Johann Fleischmann, Birgit Koch, Susanne Lindner, Karolina Böckl, Irene Stangl und Claudia Fischer. (Wahlbeteiligung 3,54 Prozent)Pfarrei StullnNicole Rohrwild, Stefan Wittmann, Johann Lobinger, Simon Bayer, Christine Stuiber, Gertraud Wagner, Gabriele Attenberger, Georg Matzke, Gregor Bodensteiner, Susann Randjelovic und Helmut Kramer. (Wahlbeteiligung 17,0 Prozent)Pfarrei TrausnitzGünter Danzl, Ingrid Duschner, Elisabeth Lang, Birgit Lehner, Edeltraud Maier, Michael Maier, Martha Prechtl, Christine Prüll, Bianca Schmid, Josef Schwandner, Gabi Wittmann und Mathias Zenger. (Wahlbeteiligung 45,78 Prozent)Pfarrei UnterauerbachOtthilie Fischer, Franz Grabinger, Siegfried Held, Monika Hoch, Johann Kick, Elisabeth Kiener, Norbert Lehner, Verena Scheuerer und Andreas Schieder. (Wahlbeteiligung 61,69 Prozent)Pfarrei WeidenthalChristina Blödt, Maria Kellner, Melanie Kiener, Elisabeth Manner, Christian Meier, Franziska Roth, Birgit Schneider, Maria Schwandner, Eva Spichtinger und Veronika Wilhelm. (Wahlbeteiligung 42,11 Prozent)Pfarrei WeihernMaria Baier, Ulrike Haider, Marita Lautenschlager, Georg Meindl, Stefanie Ost, Johannes Schmid, Kathrin Schönl und Helga Wildenauer. (Wahlbeteiligung 23,32 Prozent)Pfarrei WernbergPetra Hartinger, Maria Unger, Rosmarie Riedl, Johann Fischer, Heike Preßl, Wilhelm Aurich, Johan Prüfling und Hermann Meiller. (Wahlbeteiligung 31,48 Prozent)