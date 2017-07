Vermischtes Nabburg

31.07.2017

Seit einigen Wochen laufen beim Bayern Fanclub Nabburg/Oberpfalz schon die Vorbereitungen für die neue Saison, und nun geht es endlich los. Neben den Besuchen aller Bundesliga-Heimspiele sind die Planungen für die DFB-Pokal-, die Champions-League- und alle Auswärtsspiele in guter Vorbereitung.

Heute findet eine Fahrt in den Bayerwaldtierpark statt, und am 2. August werden in der Allianz-Arena die Finalspiele im Audi-Cup besucht. Am 3. August können sich die Kinder beim Wasserski-Schnupperkurs am Steinberger See vergnügen, und am 5. August besuchen die Fans den Supercup in Dortmund. Weiter im Ferienprogramm geht es am 8. August mit einer Tagesfahrt nach Nürnberg ins Planetarium und zum Bahnmuseum. Es wird abgeschlossen mit einer Tagesfahrt am 15. August nach Pilsen in den dortigen Zoo.Alle Termine des Ferienprogramms sind ausgebucht. Neben Fußball und Ferienprogramm sind schon weitere Termine fest in Planung. Am 13. August besucht man die Livesendung Sport1 Doppelpass im Airport-Hotel in München mit anschließendem Spareribs-Essen im "Rusticana", und am 1. Oktober findet die mittlerweile schon fast traditionelle Fahrt zum Oktoberfest mit Balkonreservierung statt.Auch die dreitägige Kulturfahrt nach Hamburg vom 20. bis 22. Oktober mit Fußball, Musicals und Besichtigungen ist ebenfalls wieder im Programm, genauso die Fahrt zum Zirkus Krone am 26. und 27. Dezember und die dreitägige Busfahrt zum Biathlon-Weltcup nach Antholz vom 20. bis 22. Januar 2018. Zu diesen Veranstaltungen können sich auch Interessierte anmelden.Die Fußballspiele sind nach Angaben des FC Bayern bis zu Saisonende alle schon ausgebucht. Nähere Infos sind erhältlich auf der Homepage des Fanclubs unter www.bayern-fanclub- nabburg.de oder bei Bernd Hofmann unter Telefon (09433) 20030.