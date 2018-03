Bei Traumwetter auf die Piste

Vermischtes Nabburg

Die Abschlussfahrt des Nabburger Wintersportvereins führte ins reizvolle Skigebiet nach Serfaus/Fiss/Ladis. Bei Traumwetter an beiden Tagen konnten sich die 50 Skisportler noch einmal richtig verausgaben. Alle genossen die Fahrten auf den gut präparierten Carving-Pisten. Nun ist die Saison zu Ende. Als nächstes findet am Samstag, 7. April, von 10 bis 15 Uhr der Fahrrad- und Sportbasar des Vereins in der Nordgauhalle statt. Bild: exb