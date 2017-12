Vermischtes Nabburg

12.12.2017

0

0 12.12.2017

Die Weihnachtszeit steht für Nächstenliebe. Nicht jeder auf der Welt und noch nicht einmal in Deutschland kann sich Geschenke leisten, jedes Kind aber freut sich über ein Präsent vom Christkind. Armut, Krieg und Ungerechtigkeit prägen das Leben vieler Kinder und Jugendlichen. Sehr früh werden sie mit Themen und einem Alltag konfrontiert, der sie vor existenzielle Probleme stellt, ohne Perspektive und Schutz erfahren sie in ihren jungen Jahren viel Leid. Die Hilfsorganisation "Humedica" hilft armen Kindern seit 2003 mit der Aktion "Geschenk mit Herz".

Katrin Giesche aus Pfreimd organisiert die Aktion seit zehn Jahren und zum siebten Jahr in Folge, dieses Mal in Kooperation mit der Naabtal-Realschule. 85 Päckchen aus Schuhkartons wurden von den Schülerinnen und Schülern liebevoll verpackt und mit kleinen Präsenten gefüllt, über die sich entweder ein Mädchen oder ein Junge freuen wird. Weitere 50 Päckchen von zwei Kindergärten aus Pfreimd lagern bei ihr zu Hause. Letztes Jahr kamen insgesamt über 5000 Stück zusammen.Ein Teil der Geschenke bleibt in Deutschland, der Rest wird nach Osteuropa versandt, wo die Kinder über soziale Einrichtungen in Albanien, im Kosovo, in Litauen, in der Ukraine, in Rumänien, in der Republik Moldau sowie in Serbien ihr Päckchen erhalten. Es ist auch möglich über eine Spende von 15 Euro ein Päckchen für die Notleidenden in Äthiopien, Brasilien, Haiti, Indien, im Niger, auf den Philippinen, in Pakistan sowie den palästinensischen Autonomiegebieten, Simbabwe, Sri Lanka und Togo ein Geschenk verpacken zu lassen.Nach Abholung werden die Päckchen im Lager der Humedica-Zentrale in Kaufbeuren von ehrenamtlich arbeitenden Helfern sortiert und anschließend verschickt, damit auch dieses Jahr viele Kinderaugen an Weihnachten funkeln können.