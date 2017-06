Vermischtes Nabburg

Ein Brand brach am Freitagvormittag im Gebäudes des China-Restaurants an der Ecke Oberviechtacher-/Neunburger Straße aus. Gegen 9.15 Uhr ging der Alarm bei der Feuerwehr ein. Die Einsatzkräfte hatten die Gefahrenlage schnell unter Kontrolle. Nach ersten Angaben der Nabburger Polizeiinspektion löste ein technischer Defekt an einem Kühlschrank, der im Küchenbereich stand, die Rauchentwicklung aus. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf ungefähr 130 000 Euro. Ihre Ermittlungen dauern noch an. Zusätzlich zur Nabburger Feuerwehr kam auch die FFW Pfreimd mit ihrer Drehleiter zum Einsatz.