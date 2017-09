Vermischtes Nabburg

20.09.2017

Sicherheit ist gerade auch in einem Abenteuerland für Kinder sehr wichtig. Deshalb sucht sich die Feuerwehr während der Brandschutzwoche bewusst das "Nabbadabbadoo" als Übungsort aus.

In der Feuerwehraktionswoche, die noch bis Samstag andauert, fand am Dienstagabend ein Übungseinsatz der Feuerwehren von Nabburg und Diendorf im "Nabbadabbadoo" statt. Nachdem der Alarm ausgelöst worden war, rückte die Nabburger Wehr mit fünf Fahrzeugen und knapp 30 Mann an. Die Diendorfer Feuerwehr schickte rund 20 Kräfte und zwei Löschfahrzeuge.In den Räumlichkeiten des beliebten Indoor-Kinderspiele-Lands wurde ein Schwelbrand nachgestellt. Die sonst hell beleuchtete Halle war komplett dunkel und verraucht. Der laute Alarm schallte eindringlich durch alle Bereiche des "Nabbadabbadoo". Um die Aktion zu unterstützen, spielten Kinder und Erwachsene Opfer und versteckten sich an vorgegebenen Orten. Im Außenbereich wurde eine Löschwasserversorgung aufgebaut, der Erstangriff fand über das Tanklöschfahrzeug statt. Über den Nebeneingang verschafften sich die mit Atemschutz ausgerüsteten Feuerwehrleute Zugang zum Essensbereich und grenzten ihn rasch ein. Dort befanden sich zwei Personen und eine Puppe, die geborgen werden mussten. Mittels Drucklüfter wurde der Bereich vom Rauch befreit, um für bessere Sicht zu sorgen. Der erste Trupp war zudem mit einer Wärmebildkamera ausgestattet, um die Suche zu erleichtern.Im Innenbereich waren vier weitere Personen versteckt, drei Kinder und eine Puppe. Die Übungspuppe stellte einen Erwachsenen dar, der beim Versuch die Kinder zu retten, kollabiert war. Bei einer starken Luftbelastung durch einen Schwelbrand kann man nur für kurze Zeit ohne Atemschutz atmen und muss sich umgehend aus dem Gefahrengebiet entfernen. Die Netze und Gitter im Kletterbereich stellten eine weitere Hürde dar, durch die sich die Einsatzkräfte kämpfen mussten.Kreisbrandinspektor Hans Gietl befand sich als Beobachter vor Ort. Die Einsatzleitung hatte der örtliche Kommandant Andreas Ringlstetter. Der Geschäftsführer des "Nabbadabbadoo", Wolfgang Unger, legt viel Wert auf Sicherheit. Ihm ist wichtig "für alle Fälle gewappnet zu sein". Im Kinderland gibt es acht Fluchtwege, das Personal ist über die Details einer Rettungsaktion informiert und kennt alle Ausgänge und Sammelpunkte, die im Ernstfall eine Rettung wesentlich erleichtern können.