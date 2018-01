Vermischtes Nabburg

14.01.2018

Der Stadtball 2018 - das ist musikalische Top-Unterhaltung mit "Cappuccino" und akrobatische Meisterleistung der Garden. Kein Wunder, dass die 500 Eintrittskarten heiß begehrt sind.

Beim Sektempfang im Foyer begrüßte Bürgermeister Armin Schärtl sowie Faschingspräsident Thomas Schmauß die erwartungsvollen Ballbesucher. Traditionell eröffnete Schärtl mit seiner Gattin Christine den Schwarz-Weiß-Ball mit einem Walzer. Nicht lange konnten sich die vielen tanzbegeisterten Besucher auf ihren Plätzen halten und schlossen sich dem Tanzpaar an. Stellvertretender Landrat Arnold Kimmerl, Kreisrätin Maria Schlögl aus Wernberg-Köblitz, die Bürgermeister Christian Ziegler aus Fensterbach, Hans Gradl aus Schwarzach und Richard Tischler aus Pfreimd. Auch die Nabburger Stadträte Irene Ehemann, Heidi Eckl, Martina Grimm und Josef Weber genossen den Abend. Sanfte, frisch beschwingte und flotte Tanzmusik lieferte das Sextett "Cappuccino", das bereits zum dritten Mal in Folge mit ihrem breitgefächerten Repertoire begeisterte. Jive, Tango, Walzer, Rumba, Cha-Cha-Cha und Fox: Alles war geboten.Die 500 Eintrittskarten für den Tanzball der Stadt Nabburg, welcher zugleich auch der Eröffnungsball der Faschingsgesellschaft ist, waren in kürzester Zeit vergriffen, so Martina Klose von der Stadtverwaltung, die den Ballabend mit dem Hitgaranten "Cappuccino" organisierte. Die Nordgauhalle eignet sich besonders gut für diese rauschende Ballnacht, da hier auf Echtparkett getanzt werden kann. "Der Stadtball ist in erster Linie ein Tanzball", so Klose.Über das ganze vergangene Jahr hinweg wurden eifrig Gardemärsche geprobt und Tänze einstudiert. Mit großer Vorfreude wirbelte das Prinzenpaar Franziska I. und Luigi I. mit ihrem Kinderprinzenpaar Emily I. und David I. über das Tanzparkett. Tosenden Applaus gebührte der Kinder-, Jugend- und Prinzengarde der Faschingsgesellschaft Nabburg, die auf extrem hohem Niveau abwechselnd ihre Garde- und Showtänze zum Thema "Disney" darboten. Große Augen machte das Publikum beim Auftritt des Funkenmariechens Josie Zechmann (9). Durch das Abendprogramm führte charmant Gerlinde Graja vom Präsidium der FG. Für das leibliche Wohl sorgte Hallenwirt Erich Wiesenbacher mit seinem Team. Ein extra Restaurantbereich lud die Besucher zum Dinieren ein.