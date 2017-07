Vermischtes Nabburg

27.07.2017

27.07.2017

Zur Abschlussfeier begrüßte Rektor Oliver Vogel besonders die zwölf Schüler, die die Maria-Schwägerl-Schule verlassen und den Schulabschluss erfolgreich geschafft haben. Sein besonderer Gruß galt Pfarrerin Das Abschlussfest der Förderschule begann traditionsgemäß mit einer feierlichen Andacht, die Religionspädagogin Veronika Strahberger mit den Schülern unter dem Thema "Es gibt eine Zeit, danke zu sagen, es gibt eine Zeit zu gehen" vorbereitet hat.

Gedanken und Fürbitten wurden zum Thema vorgebracht sowie Texte zitiert und Lieder gesungen, die von der "Schulband" begleitet wurden. "Heute habt ihr die sogenannte Grundschulzeit geschafft, aber es wartet noch die Berufsschulzeit", betonte Rektor Vogel, "jetzt kommt endlich die Zeit, in der ihr auch Geld verdienen werdet. Aber neben Geld, Auto und Haus gibt es einen weiteren Besitz, nämlich eure Fähigkeiten und das, was ihr gelernt habt. "In Form einer Gedichtinterpretation ließ Klassenleiterin Christine Bodensteiner die letzten zwei Schuljahre Revue passieren. "Zwei Jahre sind eine lange Zeit, aus Kindern werden Erwachsene", resümierte sie. Es sei eine sehr wichtige Zeit, in der die Weichen für die Zukunft gelegt würden. Als Erinnerung überreichte Christine Bodensteiner an jeden Schüler ein großes Klassenfoto,Fotos von den gemeinsamen Reisen nach Berlin und Salzburg sowie aus der Praktikumszeit gaben den Gästen einen Einblick in das vergangene Schuljahr. Von zwölf Entlassschülern haben sieben den Mittelschulabschluss erreicht, drei den Abschluss im Bildungsgang des Förderschwerpunktes Lernen. Schulbeste wurden Katharina Zettl (1,8) und Marina Meggers (1,8).Als Abschiedsgeschenk überreichte Elternbeiratsvorsitzende Sandra Liebl einen kunstvoll gestalteten Kleiderhaken und wünschte alles Gute für die Zukunft. Pfarrerin Irene Friedrich betonte, "Heute ist ein Tag zum Feiern! - Gott sagt: Ich bin mit dir. Gott geht alle Wege mit euch." Den Abschluss bildete ein gemütliches Beisammensein im Schulhof, bei dem der Elternbeirat die Gäste mit Gegrilltem sowie mit Kaffee und Kuchen verwöhnte.