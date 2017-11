"Genau richtig" in der Halle

Vermischtes Nabburg

26.11.2017

18

0 26.11.201718

Mehr als 1000 Zuschauer kommen in die Nordgauhalle, um das neue Programm "Genau richtig" der mehrfach preisgekrönten Kabarettistin Martina Schwarzmann zu erleben. Mit trockenem Humor und dem unbestechlichen Blick für die Tücken des Alltags präsentiert sie ihr sechstes Bühnenprogramm.

Das Bühnenbild ist sehr einfach. Martina Schwarzmann sitzt mit der Gitarre auf dem Schoß auf einem Barhocker, den sie erst wieder zur Pause verlässt. Geradeheraus erzählt und singt sie im oberbayerischen Dialekt "vom Wahnsinn ihres ganz normalen Lebens, das sie nach wie vor voll im Griff hat", wenn sie zur Abwechslung nicht gerade auf der Bühne steht, oder sich auf der Flucht vor Facebook und Instagram auf dem Klo versteckt, wo sie im Erziehungsratgeber nachschaut, ob man Kinder erpressen darf.Ihre schonungslosen Geschichten, über deren Wahrheitsgehalt man spekulieren kann, kreisen in diesem Programm hauptsächlich um namenlose Freundinnen und Bekannte, besonders um ihre eigenen Erlebnisse, ihren Mann und um ihre drei Kinder. Da diese nicht im Programm genannt werden wollen, nennt sie sie "minderjährige Mitbewohner". Auf dem Weiberstammtisch, der eine Protestveranstaltung gegen die Männer sei, bleibt sie immer bis zum Schluss, "dass' ned über mi herziagn". "Warum vui vo dene Paare nu verheirat san - weil se se die Freiheit ned vogönna". Schwarzmanns bissige Geschichten über Abgründe im Paarverhalten, bei denen sie heikle Themen unverblümt beim Namen nennt, werden immer wieder von Lachern unterbrochen. Dazwischen kommen Lieder - wie "Aufruf zur Toleranz": "Da Oane macht's a so, der Ander macht's a so. A jeder macht's halt wia er moant und wia er ko.""Mei Mo is super. Er bringt mi immer zum Lacha, wenn er se sei Zeha ohaut. Des mog er goa ned, wenn er Schmerzen hot und i lach." Das folgende Liebeslied für ihren Mann fängt an mit "Wenn du nicht da bist, liebe ich dich am meisten".Auch die Probleme mit ihren "minderjährigen Mitbewohnern" werden skurril dargestellt, als etwa beim Hemdkauf für den Mann das kleine Kind ihr eine Fango am Bauch bereitet, das zweite zwischen nackten Männern in der Umkleide "Kuckuck" spielt, und das dritte mit der "Rotzgloggn" im Buggy, wegen des gleichen Farbmusters den Ärmel des Boss-Hemdes mit ihrem Schnupftuch verwechselt und man deshalb den Rückzug antreten muss.Sie nimmt sich aber auch oft selbst auf die Schippe, etwa wegen ihrer Unordnung auf dem Schreibtisch. Ihr Mann legt ihr Aufräumbücher aufs Klo oder schaut in seinen Kalender und meint: "Heit war 's Zeit zum Fensterputzen!", was bei ihr keine Begeisterung hervorruft, im Gegensatz zum Publikum.Ihre etwas derben Ratschläge zum Sexualleben beginnen mit: "Du, wennst nach'm Duschn a halbe Stund Zeit host, brauchst di gar ned oziang!" und müssen nicht alle aufgezählt werden. Dem Publikum gibt sie zum Schluss den Rat: "Macht's es eich a bissl nett - wer woaß wia lang's no geht!" Und wer von den Zuschauern wissen wollte, was "ihr g'heads doch alle mit Katzndreg daschossn" auf Englisch heißt, war bei Schwarzmann "genau richtig"!