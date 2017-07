Vermischtes Nabburg

27.07.2017

27.07.2017

Technik begeistert noch immer hauptsächlich Männer. Die "Girls' Day Akademie" will da gegensteuern. Die Naabtal-Realschule sitzt erfolgreich mit im Boot.

15 Auszeichnungen für besonderes Engagement wurden an der Naabtal-Realschule in einer Feierstunde überreicht. Zur Erinnerung: Im Schuljahr 2016/17 wird in Bayern an 13 Realschulen die "Girls' Day Akademie" eingeführt - in der Oberpfalz in Nabburg und Weiden. Das Projekt setzt sich zum Ziel, Mädchen über das gesamte Schuljahr hinweg für Technik zu interessieren. Durch praxisnahe Erfahrungen mit Unternehmen erhalten die Schülerinnen einen Einblick in die Berufsfelder Metall- und Elektroindustrie. Sie sollen ihre technischen Fähigkeiten entdecken und ihren Einsatz intensivieren. Auch bisher nicht relevante Berufe rücken durch ihre Teilnahme am Projekt ins Blickfeld.Die "Girls' Day Akademien" werden als regionales Kooperationsmodell zwischen einer Schule und einem oder mehreren Unternehmen etabliert. Bis zu 15 Mädchen können teilnehmen. Die Schule wird bei Annahme dieses Angebots durch eine Projektbetreuerin vor Ort unterstützt. Einmal in der Woche treffen sich die Teilnehmerinnen. Unter anderem besuchen sie kooperierende Betriebe, erstellen dort ein Werkstück, nehmen Kontakt mit Auszubildenden auf und gewinnen einen Einblick in den Ausbildungsberuf.Die Akademie schult in Schlüsselqualifikationen und die Schülerinnen durchlaufen ein Bewerbungstraining. Beteiligte Firmen haben die Chance, technisch interessierte Mädchen kennenzulernen. Durch die zeitliche Flexibilität können sich die Unternehmen punktuell oder regelmäßig im Verlauf des Schuljahres engagieren. Die "Girls' Day Akademie" wird vom Bayerischen Unternehmensverband Metall und Elektro (bayme) und dem Verband der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie (vbm) sowie der örtlichen Agentur für Arbeit gefördert. "Wirtschaft im Dialog" im Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft setzt das Projekt um.Im Beisein von Personalreferent Markus Block und Lehrlingsausbilder Helmut Schönberger (EMZ Hanauer) sowie von Juliane Schuster, Lehrerin für Physik und Mathematik an der Naabtal-Realschule, Gerlinde Beck, Teamleitung Berufsberatung Agentur für Arbeit Schwandorf, und Roxana Gürtler, Projektbetreuerin "Girls' Day Akademie Nabburg" überreichte Rektorin Hannelore Reil-Heining an die 15 Schülerinnen die Zertifikate für besonderes Engagement und fügte anerkennend hinzu: "Ich bin stolz auf die Mädels".Projektbezogene Interviews und ein Schülerinnenquiz mit Einbeziehung der Gäste belebten die Feierstunde. Eine Präsentation der Mädchen ließ das Gelernte Revue passieren. Die Wahlfachgruppe "Percussion" bot mit "Drumming" sowie "Kick and Rush" einen überzeugenden musikalischen Rahmen.