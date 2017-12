Helmar Termer zum Polizeioberrat befördert

Vermischtes Nabburg

Vom Präsidenten der Bayerischen Bereitschaftspolizei persönlich erhielt Polizeirat Helmar Termer im Präsidium in Bamberg seine Beförderungsurkunde zum Polizeioberrat ausgehändigt. Der 57-jährige, gebürtige Nabburger Termer wurde 1981 in Eichstätt bei der Bayerischen Bereitschaftspolizei eingestellt und durchlief während seiner Karriere verschiedenste Stationen. So war er unter anderem lange Jahre Zugführer in diversen Einsatzeinheiten in Nürnberg und Sulzbach-Rosenberg. Im Jahre 2007 wurde er zuerst Chef des 26. Ausbildungsseminars, 2014 anfangs Seminarleiter beim 29. Ausbildungsseminar in Nabburg und anschließend Leiter des 27. Ausbildungsseminars in Sulzbach-Rosenberg. Im Jahr 2014 gehörte Helmar Termer unter anderem dem bei der VII. Bereitschaftspolizeiabteilung angegliederten Teilprojekt 4 an, das verantwortlich ist für die Pilotierung und den Rollout der neuen, blauen Dienstkleidung für die gesamte Bayerische Polizei. Seit August dieses Jahres ist Termer Chef des 25. Ausbildungsseminars, wieder in seiner Heimatstadt Nabburg. Einhergehend damit wurde Helmar Termer mit der Leitung der Außenstelle Nabburg der VII. Bereitschaftspolizeiabteilung Sulzbach-Rosenberg beauftragt, welche vom Leitenden Polizeidirektor Josef Strobl geführt wird.

Der VdK-Sozialverband Nabburg mit seinen dazu gehörenden Gemeindegebieten Altendorf und Guteneck lädt zur Weihnachtsfeier am Sonntag, 17. Dezember, um 15 Uhr ins Freizeitzentrum "Zum Wiesenbacher" in Perschen ein. Den Begrüßungsworten folgt eine besinnliche Stunde mit musikalischen Einlagen und Gedichtvorträgen. Es gibt Kaffee, Stollen und Lebkuchen beim gemütlichen Beisammensein und ein anschließendes Abendessen.

(bph) Die Jugendblaskapelle Nabburg lädt für Samstag, 6. Januar, um 19.30 Uhr zum Neujahrskonzert in die Nordgauhalle Nabburg ein. Die Tickets gibt es im Vorverkauf für sieben Euro (reservierte Plätze) jetzt auch in Nabburg-Venedig, Perschener Straße 18, beim Reisebüro Wild sowie unverändert bei der Buchhandlung Westiner, Nabburg, Regensburger Straße 7, und bei der Jugendblaskapelle Nabburg, Danziger Weg 14, Telefon 09433/1543. An der Abendkasse beträgt der Eintritt neun Euro; Kinder bis zwölf Jahre sind frei.