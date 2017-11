Vermischtes Nabburg

Inge Luber aus der Ringstraße in Diendorf feierte am vergangenen Donnerstag ihren 80. Geburtstag. Als achtjähriges Mädchen kam sie kriegsbedingt in die Oberpfalz, in die Heimat ihres Vaters Georg Zitzler, der ursprünglich aus dem Nabburger Stadtteil Neusath stammte. 1959 heiratete Inge Zitzler ihren Ehemann Erwin Luber vom Diendorfer "Scharl-Hof". Drei Kinder, sieben Enkelkinder und vier Urenkel entsprangen dieser Ehe, die im Februar 2016 durch den Tod ihres Ehemanns Erwin Luber beendet wurde. Inge Luber begeistert sich nach wie vor fürs Stricken, und war und ist ein geselliger Mensch, der sich im Umfeld der Nachbarschaft und Freunden enorm wohl fühlt. "Keine hat so gut gekocht wie meine Oma", berichtete die Enkeltochter Nicole Schmid auf der Geburtstagsfeier am Donnerstagnachmittag. Beruflich arbeitete Inge Luber in verschiedenen Haushalten in Nabburg und war auch durch ihre flexible Tätigkeit in ihrem erlernten Beruf als Friseurin in vielen Familien Nabburgs geschätzt.