14.12.2017

Seit 2014 ist die Naabtalrealschule eine Baustelle und sie wird es noch ein paar Jahre bleiben. Ein Teilbereich des über neun Millionen teuren Projektes kann jetzt aber abgehakt werden. Bei einem Festakt wurde die sanierte Einfachturnhalle im Beisein von geladenen Gästen durch Pfarrerin Irene Friedrich und Kaplan Berno Läßer gesegnet. Die Fenster der Halle wurden ebenso wie das Dach und die Fassade im Zuge der Sanierung der Außenhülle bereits 2015 erneuert. In einem zweiten Schritt war heuer das Innere an der Reihe. Von dem Bestehenden ist kaum etwas geblieben.

Die Halle wurde zunächst auf den Rohbauzustand zurückgeführt. Ein neuer flächenelastischer, fugenloser Schwingboden wurde danach verlegt. An allen vier Seiten folgte der Einbau einer neuen Prallwandverkleidung. Zudem erhielt sie eine neue Decke mit Deckenstrahlplattenheizung, LED-Beleuchtung und Kletterwand. Die Sanierer und das Landratsamt als Sachaufwandsträger gaben sich aber nicht mit der eigentlichen Halle zufrieden, sondern möbelten zugleich die Geräteräume auf. Die zugehörigen Umkleide-, Wasch- und Duschräume mit Toiletten für Schüler und Lehrer wurden ebenfalls völlig entkernt, neu strukturiert und wieder komplett neu aufgebaut.Im Zuge der Sanierung des Trakts II, in dem sich die Turnhalle befindet, wurde auch die dortige Aula mit den beiden angrenzenden Mehrzweck- und Musikräumen im Erdgeschoss saniert. Die Sanitäranlagen werden in allen drei Stockwerken entkernt und erneuert. In Angriff genommen ist außerdem inzwischen die Neugestaltung des Pausenhof- und Freibereichs.Bei der Segnung bedankte sich Schulleiterin Hannelore Reil-Heining bei dem kreativen und erfahrenen Schularchitekten Christian Schönberger (Oberviechtach), Bauleiter Janos Czinder sowie bei Architektin Michaela Gottmeier vom Landratsamt. Für die Gesamtsanierung der Realschule für rund 9,2 Millionen Euro ist eine Bauzeit von sechs Jahren veranschlagt. Baubeginn war 2014 mit dem erforderlichen Anbau eines Aufzugs.