13.07.2017

Schwandorf. Die Kinder löten und schrauben, bauen aus einer Schafkopfkarten-Schachtel eine Taschenlampe, erstellen Schaltkreise und zerlegen Elektrogeräte. Seit sieben Jahren weckt der Verein "Technik für Kinder e.V." (Deggendorf) das Interesse der Grundschüler an der Technik. Nun schließen sich auch Schulen im Landkreis Schwandorf dieser Initiative an.

TFK-Botschafterin Susanne Freudenstein stellte im Landratsamt das Konzept vor. "Wir wollen die Kinder ganz früh an technische und handwerkliche Themen heranführen und sie dafür begeistern", erklärte sie Landrat Thomas Ebeling. Der Landkreis unterstützt das Projekt durch den Ankauf der Werkzeugkoffer, mit denen die Schüler arbeiten können. Inzwischen haben sich elf Schulen im Landkreis dazu gemeldet, darunter die Doktor-Eisenbarth-Schule Oberviechtach, die mit der Schönseer "Irlbacher Blickpunkt Glas GmbH " zusammenarbeitet.Den Hintergrund der Aktion benennt der Leiter der IHK-Geschäftsstelle Schwandorf, Manuel Lischka: "Wir haben einen akuten Fachkräftemangel und rückläufige Bewerberzahlen bei den handwerklich-technischen Berufen". Mit der Initiative "Technik für Kinder" will er eine Trendwende einleiten.Schulamtsleiter Georg Kick sieht in den Technik-Workshops einen Beitrag zur Umsetzung des neuen Grundschullehrplans, der besonders Wert auf Kompetenzbildung legt. Erste "positive Erfahrungen" hat Sebastian Schmitt von der Firma Sennebogen in Wackersdorf gemacht, die mit der Grund- und Mittelschule Schwarzenfeld zusammenarbeitet.Der vor sieben Jahren in Deggendorf gegründete Verein hat mittlerweile 85 Mitglieder, 320 Sponsoren und 400 Tutoren und erreichte an 8300 Veranstaltungstagen 26 500 Kinder. Ab September wird Susanne Freudenstein mit ihrem Team auch im Landkreis Schwandorf unterwegs sein. Sie holt die Kinder an sechs Nachmittagen pro Schulhalbjahr zusammen ermuntert sie zum Experimentieren. "Der Mädchenanteil liegt bei immerhin 40 Prozent", sagt die TFK-Vertreterin.