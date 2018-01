Vermischtes Nabburg

Bei der Überprüfung eines Lastwagens, der sich auf dem Weg von Spanien Richtung Tschechien befand, stellten Zollbeamte fest, dass statt wie angegeben nicht Diesel, sondern ein Gemisch mit Heizöl in den Tanks war. Der Trucker spielte gegenüber den Zöllnern der Kontrolleinheit Verkehrswege Wernberg-Köblitz des Hauptzollamts Regensburg zunächst den Unwissenden.

Die Zollbeamten zogen den Sattelzug auf der Autobahn A6 an der Anschlussstelle Nabburg-West aus dem fließenden Verkehr und brachten das Fahrzeug zu einer nahe gelegenen Halle.Bei der Sichtkontrolle der beiden Dieseltanks fiel den Beamten sofort die ungewöhnliche Rotfärbung des Treibstoffes auf, heißt es im Polizeibericht. Da immer wieder das billigere, rote Heizöl dem Dieselkraftstoff beigemischt wird, überprüften die Zöllner den Tankinhalt mit Hilfe eines Markierstoffes. Bei einem festgestellten Heizölanteil von mehr als 1% liegt Heizölverdieselung vor und der gesamte Tankinhalt ist zu versteuern.Darauf angesprochen gab der Fahrer an, seinen Laster in Spanien vollgetankt zu haben, von Heizöl wisse er nichts. Es stellte sich aber schnell heraus, dass tatsächlich ein Heizöl-Dieselgemisch für den Antrieb des Lastwagens sorgte.Die Zollbeamten leiteten gegen den 29-jährigen Fahrer ein Steuerstrafverfahren ein.Für die beiden Tanks mit einem Fassungsvermögen von insgesamt fast 1.200 Litern wurde die Energiesteuer in Höhe von zirka 600 Euro fällig. Nachdem das Heizöl-Dieselgemisch in einer Fachwerkstatt abgelassen und die Tanks mit nicht gekennzeichnetem Dieselkraftstoff befüllt wurden, konnte der Mann seine Fahrt Richtung Tschechien fortsetzen.