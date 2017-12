Vermischtes Nabburg

06.12.2017

In Deutschland gibt es über zwei Millionen Menschen, die nicht lesen können. 7,5 Millionen werden als funktionale Analphabeten bezeichnet. Das bedeutet, dass diese Personen die Schrift im Alltag nicht gebrauchen können um den Sinn eines etwas längeren Textes umzusetzen oder ihn nicht schnell genug und nur mit größerer Mühe verstehen können.

Die Schüler der Naabtal-Realschule zeigen, dass Lesen Freude macht. Der Lesewettbewerb der sechsten Klassen fand auch in diesem Jahr regen Zuspruch. In der Turnhalle der Schule versammelten sich am Dienstag Schüler, um den Teilnehmern Marina Schatz aus der 6a, Michael Brunold aus der 6b, Paulina Riedl aus der 6c und Lavinia Heinath aus der 6d zuzuhören. Die Lesefreunde lasen aus verschiedenen Büchern vor. Die Titel lauteten: "Maja von Vogel: Alle lieben Emma", "Jeff Kinney: Gregs Tagebuch", "Thomas Brezina: No Jungs - Wie man Brüder in Frösche verwandelt", und "Margit Auer: Die Schule der magischen Tiere: Abgefahren". Die Organisation des Wettbewerbs wurde von Elisabeth Weber übernommen.Die Begrüßungsrede hielt Konrektor Johann Vollath. In der Jury saßen die Deutschlehrkräfte der sechsten Klassen: Katrin Held (6a), Anneliese Weichselbaum (6b), Stephanie Linn (6c) und Cosima Grasser (6b). Außerdem war das Deutschseminar durch den Leiter Andreas Merl sowie Anna Piontek und Sven Wackershamer vertreten. Auch Mitglieder des Elternbeirats waren anwesend: Bettina Berger und Martina Wurmstein.Bewertet wurden Lesetechnik, Textverständnis und Textgestaltung. Jeder Teilnehmer las zunächst einen selbst gewählten Text aus einem Jugendbuch für etwa fünf Minuten vor. Anschließend musste jeder sein Können mit einem unbekannten Text für drei Minuten unter Beweis stellen. Nachdem die Schüler ihre Lesekünste vorgetragen hatten, zog sich die Jury für einige Minuten zur Auswertung der Ergebnisse zurück. Die Mitschüler und Zuschauer konnten sich in dieser Zeit mit einem Preisrätsel befassen.Die Sieger waren schließlich Lavinia Heinath, vor Marina Schatz und jeweils auf Platz drei: Michael Brunold (6b) und Paulina Riedl (6c)