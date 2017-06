Vermischtes Nabburg

21.06.2017

21.06.2017

Das Oberpfälzer Freilandmuseum und der Verein Oberpfälzisches Bauernmuseum laden zur Museumskirchweih in den Edelmannshof in Perschen ein. Die Diendorfer Kirwaleit ziehen am Samstag, 24. Juni, gegen 18 Uhr zum Museum. Zwei Kaltblütler transportieren den Kirwabaum zum Edelmannshof. Mit vereinter Kraft wird der imposante Stamm gegen 20 Uhr geschmückt aufgestellt sein. Die Jugendblaskapelle Nabburg gibt den Ton an. Ab 20 Uhr bespielt mit bayerischer Volksmusik und bayerischen Volkstänzen "Bayrisch Blech" den Hof zum großen Kirwa-Tanzabend.

Am Sonntag, 25. Juni, beginnt um 9.30 Uhr in der Kirche St. Peter und Paul in Perschen die Hl. Messe zum Patrozinium. Danach gibt es einen Frühschoppen und Musik von "d'Lindnblejh". Als bunte Truppe unterschiedlichen Alters und Geschlechts sind die Weltenburger in Regensburg und bei Events wie beim Musikantenstammtisch im Hofbräuhaus oder auch beim Brunnenfest auf dem Münchner Viktualienmarkt eine feste Größe in der traditionellen Volksmusik. Zum Mittagessen ist ofenfrischer Schweinebraten im Angebot. "Bolg & Blech" sorgt ab 15 Uhr auch ohne Verstärker und Elektronik für den nötigen Schwung in den Füßen. Die Abendgestaltung übernimmt ab 18 Uhr "Wos Wois I".Der Montag geht heiter weiter mit Grillspezialitäten und Brotzeit ab 16 Uhr. Ab 19 Uhr spielt die Nabburger Blasmusik. Sonntag und Montag gibt es das Museumsbrot und süße Zöpfe.