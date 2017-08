Vermischtes Nabburg

02.08.2017

(am/exb) Bereits zum zweiten Mal beteiligten sich die "Nabburger Waschweiber" am Anna-Fest in der tschechischen Partnerstadt Horsovsky Tyn, früher Bischofteinitz. Der Einladung folgten auch viele Nabburger, einige waren bereits am Freitag mit dem Rad, drei davon auf dem Freundschaftsradweg, in die Partnerstadt gereist. Ihnen folgte auch der Bürgermeister Armin Schärtl am Abend desselben Tages.

Anträge genehmigt

Den Besuchern aus Nabburg wurden laut Pressemitteilung des Fahrt-Organisators Josef Götz ein vielseitiger böhmischer Markt, viele Konzerte guter Musikgruppen, Kunstausstellungen, Kutschfahrten im Park und eine beachtenswerte Gastfreundschaft geboten. Die gute Stimmung auf dem Schlossplatz und die mährische Musikkapelle mit ihren Polkas forderten die "Waschweiber" geradezu zum Tanz heraus; sie wurden mit dem Beifall der Festbesucher belohnt. Die Gastgeber freuten sich darüber, dass so viele aus ihrer Partnerstadt zu diesem Fest gekommen sind und zur guten Stimmung beigetragen haben. Der Bürgermeister bedankte sich im Namen aller Nabburger Besucher für die Gastfreundschaft und die gute Zusammenarbeit der beiden Partnerstädte, die auch mit dem Auftreten der "Nabburger Waschweiber" zum Ausdruck gekommen ist.Die Partnerschaft zu Horsovsky Tyn war auch in der Stadtratssitzung am Dienstag Thema. Zunächst lag ein Antrag der Naabtal-Realschule auf Nachfinanzierung der Druckkosten für das gemeinsame deutsch-tschechische Memory-Spiel vor. Dafür hatte die Stadt 2016 bereits 1200 Euro bezahlt, es blieb allerdings immer noch ein Fehlbetrag von 648 Euro. Weil aus dem Haushaltsjahresansatz für die Partnerschaft noch genügend Geld frei war, entschied sich der Stadtrat einstimmig, dieses Defizit auch noch komplett zu übernehmen.Ein weiterer Antrag, gestellt vom früheren SPD-Stadtrat Josef Götz, betraf die oben geschilderte Fahrt zum Anna-Fest, an der sich 40 Personen beteiligten. Von den Buskosten in Höhe von 500 Euro blieben 370 Euro ungedeckt. Auch in diesem Fall beschloss der Stadtrat, den Betrag aus der Stadtkasse zu zahlen. Darüberhinaus regte Bürgermeister Armin Schärtl (SPD) an, Josef Götz ein jährliches Budget in Höhe von 1000 oder 500 Euro zur Verfügung zu stellen, weil er sich ehrenamtlich um die Partnerschaft bemühe und bisher keinerlei Kosten verrechnet habe. Wiederum einstimmig kam der Beschluss zustande, ihm ab 2018 dann jährlich 500 Euro für Zwecke der Partnerschaftspflege zu geben. Altbürgermeister Josef Fischer (ABU) erkundigte sich, ob daran gedacht sei, andere Ehrenamtliche in ähnlicher Weise mit Finanzmitteln auszustatten. Nein, antwortete ihm Bürgermeister Armin Schärtl und fügte an, dass er auch nicht wisse, welche Personen Fischer damit im Blick habe.