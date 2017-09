Nach Beziehungsstreit in Nabburger Disco

Eine 20-jährige Frau aus dem Raum Stulln hat sich in einer Nabburger Diskothek am Sonntag gegen 3.45 Uhr mit ihrem Freund gestritten. Der Sicherheitsdienst schlichtete zuerst den Streit. Die Frau randalierte aber später auf dem Parkplatz und griff sogar Polizisten an.

Laut Polizeibericht kam es in einer Nabburger Disco zu einem Beziehungsstreit. Anfangs schlichtete der Sicherheitsdienst. Später randalierte die Frau dann auf dem Parkplatz vor der Diskothek. Die Türsteher riefen die Nabburger Polizei.Die junge Frau konnte nicht beruhigt werden und wollte ihren Freund schlagen. Als die Polizeibeamten das um 4.05 Uhr verhinderten, attackierte die Frau die Polizisten mit Fußtritten, Kopfstößen und Beleidigungen. Dabei verletzte sie zwei Beamte leicht und beschädigte das Polizeiauto.Die Polizeibeamten fesselten die Frau und brachten sie zur Polizeiinspektion. "Auch der Einsatz einer weiblichen Polizeibeamtin und die großräumige Wache des historischen Polizeigebäudes konnten die Frau nicht beruhigen", heißt es im Polizeibericht. Die Polizisten nahmen die betrunkene Frau in Gewahrsam.Die 20-Jährige bekommt nun Anzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Sachbeschädigung.