Vermischtes Nabburg

02.12.2017

Rettungsdienst und Polizei mussten am Samstag, 2. Dezember, gegen 4 Uhr morgens in einer Diskothek in der Schlörstraße anrücken. Ein Gast hatte einen Zahn verloren.

Ein Freund des 22-jährigen Verletzten hatte den Rettungsdienst verständigt, nachdem seinem Begleiter anscheinend ein Schneidezahn durch einen Schlag beim Verlassen der Diskothek abbrach. Laut Angaben der Polizei ließen sich die genauen Tatumstände jedoch nicht vor Ort klären, da weder der stark alkoholisierte Geschädigte, noch sein Begleiter und auch nicht die anderen Gäste davon etwas mitbekommen haben wollten.Der 22-Jährige schloss jedoch aus, ohne Fremdeinwirkung gefallen zu sein. Die Polizei Nabburg bittet unter der Nummer 09433/2404-0 um Zeugenhinweise.