Nachbarland gewidmeter Tag

Vermischtes Nabburg

01.02.2018

Das Gymnasium feierte auch in diesem Jahr den deutsch-französischen Tag. 55 Jahre nach der historischen Zusammenkunft von Charles de Gaulle und Konrad Adenauer anlässlich der Unterzeichnung eines deutsch-französischen Freundschaftsvertrags erinnerten sich die Schüler an dieses geschichtsträchtige Datum, indem sie sich im Unterricht mit Spielen und Themen, die das Nachbarland betrafen, auseinandersetzten. Den Schülern der fünften und siebten Jahrgangsstufe, die die Möglichkeit haben werden, ab dem nächsten Schuljahr Französisch zu lernen, wurde ein erster Einblick in die französische Sprache und Landeskunde gegeben. Schüler der sechsten Jahrgangsstufe konnten im Laufe des Vormittags gemeinsam mit ihrer Lehrerin Isabelle Schmutzer ihre im Unterricht bereits erworbenen Kenntnisse in kleinen "Activités théâtrales" spielerisch umsetzen.