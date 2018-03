Palmbüschel als Segensspender

Vermischtes Nabburg

Am Palmsonntag, dem Beginn der Osterwoche, gehört es zur Tradition, Palmbüschel in der Messe weihen zu lassen und sie dann im Herrgottswinkel als Segensspender das ganze Jahr über aufzubewahren. Zum Saisonauftakt im Freilandmuseum Neusath-Perschen am Wochenende zeigten Frauen des Obst- und Gartenbauvereins Neusath, wie diese Palmbüschel und Palmkreuze hergestellt werden. Natürlich konnten diese Basteleien auch gekauft werden. Daneben gab es noch viele andere kunstvoll hergestellte Dekorationsgegenstände für die Osterzeit. Bild: twi