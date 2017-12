Vermischtes Nabburg

Von wegen besinnliche Zeit. Am 24. Dezember kam es zwischen 0.50 und 1.10 Uhr in einer Nabburger Diskothek zu einer Schlägerei: Ein 18- und ein 31-Jähriger gingen laut Polizeibericht in der Toilette aufeinander los.

Beide wurden von Sicherheitskräften aus dem Lokal gebracht. Draußen auf dem Parkplatz ging's weiter. Wieder flogen die Fäuste. Beide Männer gingen zu Boden, beide holten sich eine Platzwunde am Kopf, beide mussten ins Krankenhaus geliefert werden. Bei der Anzeigenaufnahme wurde bekannt, dass bei der Schlägerei noch ein dritter, 21-Jähriger Mann beteiligt war. Er hatte laut Polizei ebenfalls zugeschlagen.In dem Zusammenhang wurden die Videoaufnahmen gesichtet. Dabei fiel auf, dass an dem Abend eine weitere Körperverletzung vorliegt. Wie es im Polizeibericht heißt, habe ein 19-Jähriger vor der Disko einen anderen Gast umgesprungen und auf ihn eingeschlagen. Gegen den 19-Jährigen wurde auch Anzeige wegen Hausfriedensbruch erstattet. Der junge Mann hatte bereits seit dem 19. August Hausverbot in dem Nachtclub.