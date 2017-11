Vermischtes Nabburg

27.11.2017

27.11.2017

Auch zwei Tage danach steht nicht fest, wie es am Samstagnachmittag zu dem folgenschweren Unfall auf der A 93 bei Nabburg kommen konnte. Die sachbearbeitende Autobahnpolizeistation in Schwandorf wertete den Fahrtenschreiber des beteiligten Lastwagens aus und stellte fest, dass der Kartoffeltransporter mit konstanter Geschwindigkeit auf der Autobahn in Richtung Regensburg unterwegs war. Das bestätigte auch der Fahrer einer Firma aus dem Landkreis Cham, der den Sattelzug holländischen Fabrikats zum Unfallzeitpunkt gesteuert hatte.

Warum der 7er-BMW mit zwei jungen Männern aus dem Landkreis Neustadt/WN mit hohem Tempo auf das Heck des Sattelzug-Aufliegers prallte, bleibt weiterhin unklar. Ebenso offen ist, wie es so rasch zu den Fahrzeugbränden kommen konnte. Diesen Fragen geht ein in Verbindung mit der Amberger Staatsanwaltschaft beauftragter Sachverständiger nach. Der Unfall-Gutachter hat dabei das sichergestellte Auto auch noch auf technische Mängel zu überprüfen.Der ins künstliche Koma versetzte Beifahrer (21) des Getöteten (20) liegt in einer Regensburger Unfallklinik und konnte bisher nicht polizeilich vernommen werden. Die Ärzte gehen davon aus, dass er den folgenschweren Unfall überleben wird.