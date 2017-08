Vermischtes Nabburg

Die Polizei sucht dringend Zeugen zu einem Vorfall im Umfeld der Diskothek "Pearls" in Nabburg. Eine 19-Jährige hat am Dienstag Anzeige erstattet, nachdem sie nach eigener Aussage in der Nacht in Begleitung von zwei Männern auf dem Parkplatz der Disko aufgewacht sei. Zuvor habe sie einen "Blackout" gehabt.

Die Polizei vermutet, dass die junge Frau in der Nacht von Montag auf Maria Himmelfahrt Opfer eines versuchten Sexualdeliktes geworden ist. Sie sucht Zeugen, die in besagter Nacht zwischen 0 und 1 Uhr im Umfeld der Diskothek etwas beobachtet haben, das mit der Tat zusammenhängen könnte.Der Parkplatz verläuft parallel zur Staatsstraße. Die Polizei sucht Zeugen, die auf dem Parkplatz oder auf dem Weg dorthin zwei Männer mit einer Frau beobachtet haben. "Die 19-Jährige könnte gegebenenfalls orientierungslos von einem oder zwei Männern gestützt oder getragen worden sein", heißt es im Polizeibericht zu dem Vorfall.Hinweise sollen unter Rufnummer 09621/890-0 an die Polizei gemeldet werden.