Vermischtes Nabburg

24.06.2017

Ein neunjähriger Junge radelte am Freitag um 14.15 Uhr den Schießstättenweg in Nabburg bergab. In einer Rechtskurve prallte das Kind gegen das entgegenkommende Auto einer 18-jährigen aus dem Landkreis Schwandorf. Der Junge kam ins Krankenhaus.

Der Junge fuhr mit seinem Fahrrad den Schießstättenweg bergab und stieß mit dem Auto der 18-Jährigen zusammen. Der Pkw soll zum Unfallzeitpunkt bereits gestanden haben. Durch den Aufprall verletzte sich der Junge. Er wurde im Krankenhaus behandelt. Am Fahrrad entstand ein Schaden von 200 Euro, am Auto in Höhe von 2000 Euro.Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen bei der Polizei Nabburg unter Telefon 09433/2404-0 zu melden.