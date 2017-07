Vermischtes Nabburg

27.07.2017

4

0 27.07.2017

"In Vielfalt vereint - Europa zwischen Tradition und Moderne" lautete das Motto des Europäischen Wettbewerbs der Kunst, an dem über 100 Schüler des Johann-Andreas-Schmeller-Gymnasiums teilnahmen. Regierungspräsident Axel Bartelt betonte in seinem Festbeitrag in der Regierung der Oberpfalz in Regensburg die Wichtigkeit der europäischen Einigung als Vision für eine gemeinsame Zukunft bei gleichzeitigem Erhalt der kulturellen Vielfalt und regionaler Unterschiede.

Er zeigte sich beeindruckt von der vielgestaltigen und ernsthaften Auseinandersetzung der Schüler mit den Themen des Wettbewerbs. Ein herausragender "Preis der Bundeskanzlerin" inklusive eines dreitägigen Berlinbesuchs mit Besichtigung des Kanzleramts ging an Hanna Schleicher (Q11). Eine Urkunde für die Teilnahme am länderübergreifenden Wettbewerb auf Bundesebene erhielt auch Verena Wagner (10b) für ihre Arbeit "Das bunte Leben". Daneben bekamen sieben weitere Schüler einen bayerischen Landespreis.Der betreuende Kunstlehrer Christian Sylla und seine Schüler zeigten sich nicht nur hocherfreut über die Auszeichnungen sondern auch über ein Wiedersehen mit ihrem ehemaligen Schulleiter und jetzigen Ministerialbeauftragten Franz Xaver Huber, der ebenfalls der feierlichen Preisverleihung beiwohnte.